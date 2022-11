God of War Ragnarök: Alte Freunde – Story-Guide Teil 3

Das Abenteuer geht weiter! Im dritten Teil unseres großen Story-Guides zu "God of War Ragnarök" steht Atreus im Mittelpunkt. Was er alles erlebt, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Endlich ist die lange Suche nach Tyr vorüber und ihr könnt mit eurem Abenteuer in „God of War Ragnarök“ weitermachen. Kratos setzt in diesem Story-Kapitel, Alte Freunde, jedoch aus. Stattdessen steuern wir nun Atreus, der gemeinsam mit Sindri nach Midgard reist. Was die beiden dort erleben und wie ihr diesen Abschnitt des Action-Abenteuers erfolgreich abschließt, verraten wir euch in Teil 3 unseres Story-Guides.

Ein Wiedersehen zwischen alten Freunden

Atreus will Freya finden, die aktuell nicht sonderlich gut auf unseren jungen Helden und seinen Vater zu sprechen ist. Ihr landet am Ufer der Neun und lauft Sindri durch die eisige Landschaft hinterher. Ein gutes Stück weiter gelangt ihr zu einem massiven Tor, das ihr mit euren Pfeilen öffnen könnt. Geht hindurch und folgt eurem Zwergen-Buddy weiter durch Eis und Schnee bis ihr an einer Stelle ankommt, an der der Weg von einem Stück einer Statue blockiert wird.

Wenn ihr euch auf dem Weg dorthin links und rechts etwas umschaut, könnt ihr immer wieder ein paar Ressourcen einsammeln. Zurück zum Arm: Seht euch diesen aufmerksam an und ihr könnt Stellen entdecken, die ihr mit Atreus‘ Pfeilen beschießen müsst. So legt ihr einen Weg frei, um auf die andere Seite zu kommen. Dort warten bereits einige Gegner auf euch, die ihr schön durchlöchern könnt. Auch im Nahkampf ist der Bogen zu gebrauchen, doch der Fernkampf ist besser gelungen.

Sobald ihr die Feinde erledigt habt, wird Sindri den Aufzug in der Nähe reparieren und könnt damit nach oben fahren. Dort wird Atreus Jörmungandr, die Weltenschlange, herbeirufen, um mit ihr zu sprechen. Danach geht es zurück zum mystischen Tor, das Sindri öffnet. Hiermit geht es weiter zum nächsten Stopp auf der Suche nach Freya. Ihr gelangt in eine Höhle, in der ihr einige Monster besiegen müsst. Zerschießt links davon den Klingstein, um einen Weg freizulegen.

Sindri wird nun zurückbleiben, um sich um seine eigenen Sachen zu kümmern. Atreus geht derweil weiter voran. Ihr müsst nun die Felswand hochklettern und dann direkt weiter an der nächsten Wand hoch. Zwischendurch müsst ihr auch noch ein paar Gegner zu Boden ringen. Am Ende eurer Klettertour findet ihr einen schmalen Durchgang, durch den sich Atreus zwängen kann. Auf der anderen Seite befindet sich eine ziemlich große Höhle.

Folgt dem Story-Pfad von „God of War Ragnarök“ und ihr werdet einen Klingstein finden. Schießt diesen ab und macht dies anschließend auch mit dem sich dahinter befindlichen explosiven Topf, mit dem ihr das Erz vor euch wegsprengen könnt. So erhaltet ihr freie Sicht auf einen weiteren Klingstein, nach dessen Zerstörung einige Gegner auf euch zustürmen. Dahinter befindet sich ein weiterer explosiver Topf, der den Weg freilegt. Springt auf die nahegelegene Felswand und klettert weiter.

Auf der anderen Seite wartet schon der nächste Kampf auf Atreus. Hier erlernt ihr glücklicherweise eine neue Fähigkeit für euren Bogen, mit der ihr ordentlich austeilen könnt: Stechendes Sperrfeuer (L1+R1). Nach dem Kampf klettert ihr die Felswand nach oben und haltet euch rechts. Tötet die hier wartenden Gegner und ihr findet euch kurz darauf wieder im Freien wieder. Hier lauern weitere Gegner, die ihr mit euren Pfeilen bearbeitet. In der angrenzenden Höhle geht es weiter.

Hier warten nun Gegner mit Schilden, denen ihr euch im Nahkampf stellen müsst. Besiegt alle weiteren Feinde und folgt dem Pfad nach links, wo ihr auf weitere Gegner treffen werdet. Wenn ihr beim Felsvorsprung ankommt, könnt ihr Sindri sehen und diesen, wenn ihr möchtet, mit einem Schneeball abwerfen. Das große Tor in eurer Nähe führt zur nächsten kleinen Kletterpartie. Kurz darauf startet eine Zwischensequenz, in der sich Atreus mit Freya unterhält.

Zurück nach Hause

Nachdem Freya Atreus noch einmal hat laufen lassen, müsst ihr zunächst zu Sindri zurückkehren. Mit ihm macht ihr euch dann auf den Weg nach Hause. Folgt zunächst dem vorgegebenen Kletterpfad, um wieder zum Zwerg zu gelangen. Ihr landet nun neben einer Höhle und müsst einen Klingstein zerstören. Danach seid ihr wieder bei Sindri. Nach einem kurzen Dialog startet der nächste Kampf. Mit vereinten Kräften könnt ihr die Monster erledigen.

Ihr lauft danach denselben Weg zurück, den ihr zuvor gekommen seid. Immer wieder wird es währenddessen zu kleineren Kämpfen kommen – euch soll schließlich nicht langweilig werden. Wieder beim Aufzug angelangt, fahrt ihr zum mystischen Tor und kehrt mit diesem zurück zum Haus der Zwergen-Brüder. Dort kommt es zu einem Gespräch zwischen Atreus und Kratos. Danach wird das nächste Ziel ausgegeben: Alfheim! Nach dem Dialog steuert ihr wieder Kratos. Draußen vor der Tür lernt ihr Ratatöskr, den Wächter des Weltenbaums, kennen, der euch einen Yggdrasil-Samen gibt, mit dem ihr das Tor nach Alfheim öffnen könnt.

Nun habt ihr „Alte Freunde“ erfolgreich abgeschlossen und könnt mit der nächsten Story-Quest starten. Falls ihr für diese ebenfalls ein paar Tipps haben möchtet, werft gerne einen Blick in unsere weiteren Story-Guides zu „God of War Ragnarök“.

