God of War Ragnarök: Die Suche nach Tyr – Story-Guide Teil 2

Im zweiten Teil unseres großen Story-Guides zu "God of War Ragnarök" setzen Kratos und Atreus ihre Reise fort. Was sie in diesem Abschnitt des PlayStation-Hits erleben, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Nachdem Kratos und Atreus den Fimbulwinter überlebt haben, beginnt der nächste Abschnitt ihres Abenteuers in „God of War Ragnarök“. Atreus ist fest davon überzeugt, dass der einstige nordische Kriegsgott noch immer lebt und deshalb macht er sich mit seinem Vater auf die Suche nach Tyr. Wie ihr diesen Abschnitt des Action-Adventures übersteht, verraten wir euch im zweiten Teil unseres großen Story-Guides.

Eine Bootstour durch Svartalfheim

Nach eurer Ankunft in Svartalfheim, der Welt der Zwerge, wird Atreus ein Boot in der Nähe erspähen, das jedoch feststeckt. Wenn ihr euch dem Gefährt nähert, werden Monster auftauchen, um die ihr euch kümmern müsst. Sobald das erledigt ist, kann die Bootstour beginnen. Ihr müsst zu einem Rad fahren, das den Weg versperrt und glücklicherweise ist ganz in der Nähe eine Stelle, an der ihr an Land gehen könnt. Unterwegs könnt ihr noch etwas Hacksilber einsammeln.

Ein kleines Stück weiter versperrt euch ein Geysir den Weg, doch ihr könnt ihn mit eurer Leviathanaxt einfrieren. Merkt euch das Symbol, das an solchen Stellen angezeigt wird (zwei blaue Pfeile), es signalisiert euch, dass ihr Wasser oder auch Zahnräder einfrieren könnt. In Svartalfheim werdet ihr es noch öfter zu sehen bekommen. Folgt dem Pfad und klettert an der Holzkonstruktion weiter nach oben.

Seilt euch bei der nächsten Gelegenheit an einer Kette ab. Unten angekommen werden bereits einige Monster auf euch warten, die ihr zerlegen müsst. Hier könnt ihr auf der gegenüberliegenden Plattform noch ein bisschen Hacksilber einsammeln. Klettert anschließend wieder nach oben, um das Rad zu erreichen, das euch zuvor den Weg versperrt hatte. Mithilfe euer Chaosklingen könnt ihr das Rad drehen und den Weg so freimachen. Zurück zum Boot und weiter geht’s!

Sobald ihr endlich auf der anderen Seite angekommen seid, haltet euch rechts und geht beim zweiten Steg auf dieser Seite an Land. Dort werdet ihr einen Geysir finden, der mit einer Glocke bedeckt ist. Entfernt diese mit euren Chaosklingen. Nun gibt es ein kleines Problem, denn das Wasser kommt nicht hoch genug hinausgeschossen. Es ist ein kleines Rätsel, das ihr hier lösen müsst. Klettert dafür zunächst an der Wand vor euch hoch und erledigt die Gegner.

Von oben werdet ihr einen weiteren Geysir sehen. Ihr müsst beide einfrieren, damit sich das Rad dreht und eine neue Passage für euer Boot freigibt. Habt ihr dies erfolgreich erledigt, könnt ihr weiter. Fahrt so lange, bis ihr zu einem verschlossenen Tor gelangt. Rechts davon könnt ihr an Land gehen. Wenn ihr euch hier etwas umschaut, werdet ihr ein riesiges Gewicht sehen, das an einer Kette befestigt ist, die ihr glücklicherweise mit eurer Axt zerschmettern könnt. Glück gehabt.

Das Problem: Ihr müsst noch eine weitere solche Kette finden. Dafür müsst ihr euch ein bisschen im Areal umsehen. Links werdet ihr eine kleine Lücke finden, über die ihr mit Kratos drüberspringen könnt. Friert danach den Geysir dort ein. Dann werden einige Monster auftauchen, um die ihr euch kümmern müsst. Um die Ecke werdet ihr einen weiteren Geysir finden, den ihr zunächst öffnen müsst. Kehrt anschließend zum anderen Geysir zurück und das Rad beginnt sich zu drehen, wodurch auch das zweite Gewicht herunterkommen wird. Dessen Kette müsst ihr jetzt nur noch durchtrennen, sobald es ganz unten angekommen ist.

Jetzt ist wieder Klettern angesagt: Geht auf den Block rauf und friert den Geysir gegenüber von euch ein. Jetzt müsst ihr nur noch an der Kette in eurer Nähe ziehen, um das Tor zu öffnen und schon könnt ihr mit dem Boot weiterfahren. Hinter dem Tor erwartet euch ein toller Anblick: Die Zwergenstadt Nidavellir! Mit den Bewohnern könnt ihr allerdings nicht viel reden, denn ein Alarm ertönt und sie alle verziehen sich sicherheitshalber in ihre Häuser.

Steigt am Ende des Wasserweges aus und folgt dem Weg. Ein Stück weiter, bei einer Statue Odins, wird Sindri bereits auf euch warten. Euer Freund wird Atreus‘ Pfeile freundlicherweise verbessern. Das Upgrade soll natürlich direkt ausprobiert werden, doch gleich danach erscheinen einige Monster auf der Bildfläche. Anschließend könnt ihr noch eure Ausrüstung etwas aufwerten, falls ihr möchtet. Setzt dann euren Weg durch das just geöffnete Tor fort.

Links von euch befindet sich ein Wagen, den Atreus mit seinen neuen Pfeilen zerstören kann, wodurch ein neuer Weg freigelegt wird. Geht hier entlang und schiebt einen weiteren Wagen weg. Lauft nun einfach den Weg entlang, an dessen Ende ihr eine Tür finden und Musik hören werdet. Geht hindurch und der Zwerg Raeb wird euch zur Hintertür hinausbitten. Sindri wird nun erneut mit euch sprechen und euch einen Kompass überreichen. Dieser kann euch dabei helfen, den Weg zu auf der Karte markierten Punkten oder den nächsten Story-relevanten Abschnitt zu finden – äußerst nützlich!

Folgt wieder dem Weg bis ihr zu einem weiteren Boot gelangt. Haltet euch links, um auf dem Story-Pfad von „God of War Ragnarök“ zu bleiben. Bei Durlins Haus müsst ihr wieder an Land gehen. Betretet es durch die Tür beim beschädigten Schild. Wer das ist, fragt ihr euch? Nun, die Antwort lässt nicht lange auf sich warten, denn daraufhin wird eine kleine Zwischensequenz gestartet, in der ihr Durlin kennenlernt.

Verlasst das Gebäude durch die Hintertür und geht weiter bis zum Dock. Dort werden mehrere Monster auf euch warten, wetzt also schon mal Axt und Klingen! Jetzt könnt ihr entweder noch ein bisschen nach Ressourcen die Augen offen halten oder ihr geht direkt weiter den Weg entlang. Der Kompass ist eine gute Hilfe. Ihr müsst Durlins Büro betreten und daraufhin einen Zug besteigen, der gleich danach losfahren wird. Ihr erreicht einen neuen Bereich: Die Schmiede. Folgt nun einfach nur dem Story-Pfad und zwängt euch durch einen kleinen Festspalt, der zu einer Arena führt. Hier fliegen gleich die Fetzen!

Bosskampf: Dreki

Ja, es ist mal wieder an der Zeit für einen Bosskampf und dieser Gegner ist ziemlich groß und ganz schön gefräßig. Ihr bekommt es mit einem Dreki zu tun, einer großen Echse, die Kratos und Atreus in ihre Einzelteile zerlegen will. Doch lasst euch von seiner Körpergröße nicht täuschen, denn das Vieh ist ganz schön fix unterwegs. Außerdem hat es dank seines langen Schwanzes eine ziemlich große Reichweite, weshalb ihr immer auf der Hut sein müsst.

Um das Vieh in die Knie zu zwingen, spielt Timing eine ziemlich große Rolle. Wenn ihr die Angriffe des Dreki perfekt blockt, könnt ihr ihn betäuben und anschließend großen Schaden verursachen. Nach einiger Zeit wird das Monster übrigens anfangen, Elektroattacken einzusetzen, die ordentlichen Schaden anrichten können. Bleibt wachsam und zwingt die übergroße Echse nach und nach in die Knie. Wenn das R3-Symbol eingeblendet wird, könnt ihr es erledigen.

Habt ihr den Dreki besiegt, sammelt eure Belohnungen ein und zwängt euch durch den Spalt auf der anderen Seite der Arena, um eure Reise fortzusetzen. Haltet euch links und ihr gelangt zu weiteren Bahngleisen. In der Nähe der nächsten Bahn ist ein Monsternest, das ihr zerstören müsst. Sobald ihr das erledigt habt, kann es weitergehen und ihr könnt die Bahn wieder fahrbereit machen. Hört hierbei einfach auf die Anmerkungen von Atreus.

Diesmal erwartet euch allerdings keine entspannte Bahnfahrt, denn ihr werdet unterwegs angegriffen und müsst euch in Quick-Time-Events verteidigen. An eurem Ziel angekommen, warten bereits weitere Gegner auf euch, die ihr besiegen müsst. Rechts von euch befindet sich eine Brücke, die Atreus mit einem seiner Pfeile herunterlassen kann. Ebenfalls in eurer Nähe befindet sich ein rotes Gefäß, das explodiert, wenn ihr die Axt darauf schleudert. So legt ihr einen neuen Weg frei.

Ihr kommt bei den Jarnsmida-Gruben raus und müsst dort wieder ein kleines Rätsel lösen. Friert das Wasser an der richtigen Stelle (ungefähr mittig) ein, um eine Öffnung zu erzeugen. So gelangt ihr auf die andere Seite. Haltet euch rechts und helft Atreus dabei, nach oben zu klettern. Ihr müsst ihm Anweisungen geben, um das Rätsel zu lösen. Ihr müsst ihm sagen, dass er das Rad drehen soll, damit ihr anschließend das damit zusammenhängende Zahnrad mit eurer Axt einfrieren könnt. Auf der rechten Seite befindet sich nun ein Flaschenzug, mit dem ihr interagieren könnt, um weitergehen zu können.

Friert nun das Wasser wieder ein, um einen großen Steinklotz runterzuholen und springt auf diese rauf. Wenn ihr oben seid, ruft die Leviathanaxt zurück, um auf die andere Seite zu kommen. Jetzt müsst ihr nur noch Atreus dabei helfen, das Tor zu öffnen und kurz darauf werdet ihr erneut auf Sindri treffen. Er wird euch gewissermaßen eine Art Taschenlampe geben, mit der ihr euch nun auch in dunkle Höhlen wagen könnt. Allerdings warten dort auch neue Gefahren.

Geht in die Mine hinein und arbeitet mit Atreus zusammen, um voranzukommen. Mit seiner Hilfe legt ihr einen Spalt frei, durch den ihr euch durchzwängen müsst. Auf der anderen Seite wartet ein etwas größeres Monster bereits auf Schläge von euch. Nachdem ihr es besiegt habt, könnt ihr euch mit einem Boot tiefer in die Mine vorwagen. Jetzt folgt wieder ein Rätsel, das ihr lösen müsst. Ihr merkt also schon: Eure grauen Zellen werden auch in „God of War Ragnarök“ wieder etwas gefordert.

Ihr werdet euch in einer größeren Kammer wiederfinden, in der sich unter anderem Wasserleitungen befinden. Eine wird jedoch von Erzablagerungen verstopft, weshalb ihr Atreus diese zunächst zerstören lassen müsst. Werft die Axt nun so, dass das Wasser von der einen Leitung in die untere überschwappt und so das Wasserrad antreibt. So aktiviert ihr einen Ankerpunkt, mit dem ihr euch auf die andere Seite befördern könnt.

Klettert nun an einer Kette nach oben. Jetzt könnt ihr mit euren Chaosklingen eine Weiche umlegen und so das Wasser umleiten. Wenn ihr nun wieder zurück zu Atreus geht, werdet ihr eine zweite Weiche bemerken, die ihr jedoch nicht aktivieren könnt. Jetzt kommt wieder eure Axt ins Spiel: Friert damit das Wasser so ein dass das überlaufende kühle Nass das Wasserrad antreibt. Das aktiviert einen Mechanismus und fährt den Ankerpunkt für eure Chaosklingen nach oben.

Springt nun auf die andere Seite und ruft die Axt zurück. Danach könnt ihr die Weiche mit euren Klingen aktivieren. Ihr müsst sie jedoch gleich wieder fortschleudern, denn nun müsst ihr den Wasserfluss zum rechten Wasserrad einfrieren. So fährt der Fahrstuhl nach unten. Betretet diesen und holt die Axt zurück, um nach oben zu fahren. Öffnet nun das nahe Tor und geht hindurch. Lasst euch runterfallen und erledigt die Gegner. Nachdem ihr die Ressourcen dort eingesammelt habt, seht euch die Felswände genauer an. In einer steckt eine Leiche drin, der ihr eine Reliquie abnehmen könnt, die sich mit L1+Kreis aktivieren lässt.

Euer neues Spielzeug könnt ihr auch gleich ausprobieren und damit einige Gegner besiegen. Zwängt euch dann durch die Felsspalte, in der zuvor noch die Leiche eingeklemmt war. Folgt dem Weg nun, bis ihr ein großes Gefäß an der Decke bemerkt, das mit Erz gefüllt ist. Atreus kann dieses mit einem gezielten Pfeil verschwinden lassen und ihr erhaltet im Gegenzug einen Ankerpunkt für eure Klingen, um auf die andere Seite zu gelangen. Ihr könnt dem Weg weitergehen, bis ihr zu einer weiteren großen Erzablagerung kommt, bei der sich ein Artefakt befindet. In der Nähe ist zudem ein Tor, bei dem ihr gegen einen optionalen Boss kämpfen könnt.

Habt ihr darauf keine Lust, schaut euch stattdessen etwas um, bis ihr eine Kette findet. Diese ist jedoch noch blockiert, da sich unterhalb zu viel Erz befindet. Sobald dieses verschwunden ist, könnt ihr mit der Kette das damit verbundene Seil strammziehen und auf die andere Seite gelangen. Dort kommt ihr zu zwei weiteren Wasserrädern. Hebt Atreus an einer Stelle an der Wand nach oben und sucht anschließend eine alternative Route mit Kratos.

Atreus gelangt zu einem Schalter, mit dem er Erzklumpen in eine Wasserleitung fallen lassen kann. Friert das Wasser so ein, dass es das dahinterliegende Wasserrad antreibt. Nun kann Atreus die Erzklumpen ins Wasser fallen lassen. Diese sammeln sich an der vereisten Stelle und blockieren den Wasserzufluss. Jetzt könnt ihr die Leviathanaxt wieder zurückrufen. Mit ihr könnt ihr nun die Wasserleitung auf der rechten Seite so manipulieren, dass das dortige Wasserrad angetrieben wird. Ihr gelangt mit dem Greifhaken auf die andere Seite und könnt euch an einem Wagen festhalten. Atreus muss nur noch das Erz in der linken Wasserleitung zerstören und ihr kommt rüber.

Wenn ihr dem Weg nun folgt, werdet ihr zu einem massiven Holztor gelangen. Wenn ihr es öffnen wollte, werden allerdings wieder Gegner erscheinen. Diese Einherjar beherrschen Bifröst-Magie, die ziemlich gemein ist. Ein Treffer fügt euch noch keinen Schaden zu, „markiert“ dafür aber einen Teil eurer Energie. Werdet ihr ein zweites Mal getroffen, verliert ihr dafür einen ganzen Batzen Lebensenergie. Deshalb ist bei diesen Feinden besondere Vorsicht geboten!

Nach dem Kampf könnt ihr das Tor öffnen und trefft auf den einstigen Kriegsgott Tyr! Im Rahmen einer kurzen Zwischensequenz erklärt er euch jedoch, dass er kein Interesse daran hat, je wieder zu kämpfen. Er flieht vor euch und Kratos muss ihn nun einholen – nachdem ihr einige weitere Einherjar besiegt habt.

Folgt Try zum Ausgang

Nun folgt ein Mix aus kleinen Scharmützeln und ein paar Schwungeinlagen mit den Chaosklingen. Ihr könnt hier eigentlich nicht vom Story-Pfad abkommen. In der nächsten Cutscene wird sich Tyr euch schließlich anschließen und ihr könnt mir ihm endlich von dort verschwinden. Folgt dem Ex-Kriegsgott zu einem Aufzug an die Oberfläche. Erledigt im neu entdeckten Gebiet (Sverd-Sande) die Gegner und fahrt mit der sich dort befindlichen Fähre ans andere Ufer.

Dort angelangt, müsst ihr nur noch einen weiteren Kampf überstehen und könnt euch dann durch ein mystisches Tor in Richtung von Sindris und Broks Haus verabschieden. Dort angelangt, könnt ihr eure Ausrüstung verbessern lassen und euch etwas mit Brok unterhalten. In der Vorratskammer könnt ihr dann einen Dialog mit Mimir starten. Die Quest ist endlich geschafft! Atreus und Sindri schleichen sich indes nach draußen und wollen nach Midgard reisen.

Damit habt ihr auch die zweite Story-Quest in „God of War Ragnarök“ erfolgreich abgeschlossen. Falls ihr bei den folgenden Missionen ebenfalls Hilfe brauchen solltet, dann werft gerne einen Blick in unsere weiteren Story-Guides des Action-Abenteuers.

