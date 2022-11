God of War Ragnarök: Fimbulwinter überleben – Story-Guide Teil 1

Achtung, es folgen massive Spoiler: Seit ihrem letzten Abenteuer ist einige Zeit vergangen. In „God of War Ragnarök“ steht dafür die Götterdämmerung bevor und Kratos sowie Sohnemann Atreus müssen sich für das drohende Ende der Welt wappnen. Zunächst müssen sie in Midgard den Fimbulwinter überleben. Wie ihr das schafft, verraten wir euch in unserem Story-Guide zum ersten der zwölf Kapitel des Finales der nordischen Saga.

Eine alte Bekannte und erste Schritte

Anfangs kehrt Atreus von der Jagd zu seinem Vater zurück, der in einer Höhle wartet. Nach einem kurzen Gespräch in einer Zwischensequenz machen sie den Wolfsschlitten bereit, um nach Hause zurückzukehren. Kurz nach ihrer Abfahrt erhalten sie jedoch Besuch von einer alten Bekannten: Freya ist wieder da und will sich an unseren beiden Protagonisten für den Tod ihres Sohnes Baldur rächen! Immer wieder greift sie das Vater-Sohn-Duo an.

Der Kampf läuft primär über Quick-Time-Events ab, ihr müsst also nur im richtigen Moment die angezeigten Tasten drücken. Zwischen den Angriffen der Göttin müsst ihr auch den Schlitten steuern und Hindernissen vor euch ausweichen. Es ist ein wilder Ritt, doch nichts, was Kratos und Atreus bisher noch nicht erlebt hätten. Nachdem Freya weg ist, setzt der Vorspann ein und die beiden Hauptfiguren reisen zu ihrer Hütte.

Geht anschließend hinein und eine kurze Cutscene setzt ein, genauer eine kleine Traumsequenz. In dieser sieht der einstige Kriegsgott seine verstorbene Frau Faye, wie sie einige Bäume für ihren Mann markiert. Nach diesem kleinen Abschnitt beginnt endlich das eigentliche Spiel und ihr übernehmt die volle Kontrolle über Kratos. Geht zu den Wölfen und zwängt euch durch eine Felsspalte in ihrer Nähe, um weiter dem Pfad zu folgen.

Der nächste Abschnitt ist sehr linear und ihr könnt euch eigentlich nicht verlaufen. Nach ein paar kurzen Hüpf- und Klettereinlagen stoßt ihr auf die ersten Gegner, die keine allzu große Herausforderung darstellen sollten. Dafür ist es eine schöne Gelegenheit, euch mit dem Kampfsystem von „God of War Ragnarök“ und Kratos‘ Bewegungen vertraut zu machen. Nach eurem Sieg müsst ihr nur den Baumstamm in der Nähe hochheben und könnt eure Reise fortsetzen.

Untersucht den toten Bären, den ihr ein Stück weitern findet und folgt der Blutspur bis ihr zu einem weiteren Baum gelangt, der den Weg versperrt. Mit eurer Leviathanaxt könnt ihr diesen jedoch schnell zu Kleinholz verarbeiten und euren Weg fortsetzen. Kurz darauf stoßt ihr auf eine Leiche, bei der ein Gegenstand liegt. Nehmt diesen auf und schaut euch dann wieder nach der Blutspur um, der ihr weiter nachgehen müsst.

Ihr erreicht bald darauf eine Höhle, durch die ihr kriechen müsst. Auf der anderen Seite warten wieder einige Gegner, die ihr mit ein paar wuchtigen Axthieben fachgerecht in ihre Einzelteile zerlegt. Die Blutspur führt euch zu einer Wand, die ihr hochgehen müsst. Wenig später gelangt ihr zu einer weiteren Wand, die ihr diesmal hochklettern müsst. Oben findet ihr eine Truhe und lauft danach den Weg entlang zu einer weiteren Höhle. Erledigt dort die Gegner und sammelt die Items ein. Lauft weiter durch die Höhle, erledigt die nächsten Gegner und haltet die Augen nach dem Ausgang offen.

Bosskampf: Björn der Bär

Draußen angekommen erwartet euch auch schon der erste Bosskampf in „God of War Ragnarök“. Euer Gegner ist Björn, ein riesiger Braunbär! Seine Angriffe werden euch klar angezeigt und sind entsprechend einfach zu lesen. Deshalb sollte euch der Kampf eigentlich vor keine allzu großen Probleme stellen. Fokussiert euch primär aufs Ausweichen und schlagt auf den Bär ein, wenn sich euch die Chance dazu eröffnet. In der Mitte des Kampfes könnt ihr Kratos‘ Wut aktivieren, indem ihr L3 + R3 drückt. Nutzt diesen Power-Boost, um Meister Petz ordentlich zu vermöbeln.

Sobald ihr Björns Lebensenergie deutlich reduziert habt, könnt ihr den Kampf mit einem Druck auf die R3-Taste beenden. Danach beginnt eine weitere kurze Zwischensequenz, in der sich herausstellt, dass Björn tatsächlich Atreus ist! Sobald ihr wieder die Kontrolle habt, zerlegt den Baumstamm vor euch und geht weiter. Beim nächsten Kampf gegen kleinere Gegner könnt ihr erstmals Atreus kleine Kommandos geben, damit er euch mit seinen Pfeilen unterstützt.

Wenn ihr dem Pfad weiter folgt, gelangt ihr wieder zur Blutspur, auf die Atreus reagieren wird. Geht weiter und schaut euch die Cutscene an. Anschließend müsst ihr einen Baum kleinhacken und euch gleich danach mit einigen Gegnern prügeln. Achtet bei solchen Kämpfen daran, die Feinde auf erhöhten Positionen zuerst auszuschalten, da diese mit ihren Distanzangriffen ein ganz schönes Ärgernis darstellen können. Sobald ihr die Monster zerlegt habt, gelangt ihr wieder zur Hütte.

Dort wollen sich Kratos und sein Filius von den Strapazen erholen, doch die Ruhe ist nur von kurzer Dauer. Zwei Besucher kommen vorbei, die sich mit dem Spartaner unterhalten wollen: Allvater Odin und sein Sohn Thor! Der Anführer der nordischen Götter sagt, er sei nicht an einem Krieg mit Kratos interessiert, allerdings wird ihre Unterhaltung jäh unterbrochen, denn der Gott des Donners hat noch ein Hühnchen mit unserem Protagonisten zu rupfen.

Bosskampf: Donnergott Thor

Bereits am Ende des Vorgängers wurde diese Konfrontation angedeutet und nun können wir sie in „God of War Ragnarök“ endlich spielen! Der Haken an der Sache: Zu Beginn des Kampfes habt ihr eure Leviathanaxt nicht griffbereit und müsst mit bloßen Fäusten sowie Dingen in der Umgebung auf Thor einschlagen. Weicht den Attacken des Donnergottes aus und sobald ihr ihm einen gewissen Teil seiner Lebensenergie abgezogen habt, wird eine Zwischensequenz einsetzen. Kratos ruft endlich seine Axt herbei und der Kampf der Götter geht daraufhin in seine nächste Phase über.

An Thors Angriffsmustern wird sich nicht allzu viel verändern. Versucht weiterhin, seinen mächtigen Angriffen gut auszuweichen und nutzt Schwächen in seiner Deckung, um ihm Schaden zuzufügen. Zudem solltet ihr die Säulen in der Umgebung nutzen, um eurem Gegner damit einen neuen Scheitel zu ziehen. Habt ihr seine Lebensenergie wieder deutlich reduziert, wird der Bosskampf in seine dritte und letzte Phase übergehen.

Achtet nun auf eine Attacke des Donnergottes, bei der er mit seinem Hammer auf den Boden schlägt. Hierbei entstehen mehrere rot markierte Bereiche in der Arena, die ihr nicht betreten dürft. Macht ansonsten weiter wie bisher und zwingt den Boss so langsam in die Knie. Sobald ihr seine Lebensenergie erneut um einen bestimmten Teil reduziert habt, könnt ihr mit R3 einen Finisher auslösen und der Kampf findet sein Ende.

Anschließend trefft ihr auf die beiden Zwerge Brok und Sindri – ein Glück, schließlich seid ihr ein gutes Stück von eurer Hütte entfernt! Nach einer kleinen Kletterpartie müsst ihr durch eine Tür gehen und könnt anschließend ein Portal nutzen, das euch nach Hause zurückbringt. Dort ist Atreus schließlich noch immer mit Odin alleine und wer weiß, was der durchtriebene Allvater tatsächlich im Schilde führt und mit dem Jungen plant?

Wieder daheim angelangt, schließt ihr euch mit Atreus zusammen. Ihr müsst eure Ausrüstung ein bisschen anpassen und könnt anschließend weitergehen. Folgt Atreus in den Wald und benutzt eure Chaosklingen, um euch einen Weg zu bahnen. Mit ihnen könnt ihr klettern und auch Büsche abbrennen, die euch den Weg versperren (L2 + R2). Folgt weiter dem Pfad, macht den Weg frei und kümmert euch um die Monster, die sich euch entgegenstellen.

Wenn ihr dem Pfad folgt, kommt ihr zu einer Höhle, wo ihr die Überreste eines Gegners findet, der von einem unbekannten Feind erledigt wurde. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, danach eine Kiste öffnen. Danach werdet ihr einige Feinde erledigen müssen und schon kann die Reise weitergehen. Bleibt auf dem vorgegebenen Weg und lasst euch einen Vorsprung runterfallen. Vor euch befindet sich ein Felsspalt, durch den ihr euch hindurchzwängen müsst.

Ihr gelangt in einen Hinterhalt und müsst mehrere Feinde erledigen. Danach ist wieder klettern angesagt und ihr müsst zunächst einen Pfeiler einstürzen lassen, ehe ihr mit den Chaosklingen eine Steinsäule in die richtige Position bringt, um weiterzukommen. Mit eurer Axt müsst ihr nun ein Objekt zerstören, damit ihr wieder klettern könnt – ein gutes Workout für das göttliche Vater-Sohn-Duo! Wenn ihr unten angekommen seid, ist wieder Action angesagt!

Habt ihr die Gegner besiegt, könnt ihr mit blau leuchtenden Runen an der Wand interagieren. Kratos hat seit seinem letzten Abenteuer mit Atreus dazugelernt und kann die Runen nun zumindest etwas entziffern. Nachdem ihr die Kreis-Taste gedrückt habt, schaltet ihr auch einen neuen Kodex-Eintrag frei. Daraufhin beginnt eine weitere Kletterpartie, die jedoch äußerst jäh unterbrochen wird, denn ein weiterer Bossgegner in „God of War Ragnarök“ erwartet euch!

Bosskampf: Die Jägerin

Zuvor gab es bereits Anzeichen dafür, dass ihr nicht die einzigen gefährlichen Lebewesen seid, die in der Gegend unterwegs sind. Jetzt gibt sich eure Gegnerin endlich zu erkennen: Die Jägerin! Der Kampf gegen sie ist zum Glück relativ simpel, denn sie hat eine deutlich leuchtende Schwachstelle auf dem Kopf – ihre Hörner. Wenn diese leuchten, solltet ihr eure Axt darauf schleudern, um die Jägerin so ins Taumeln zu bringen.

Achtet ansonsten auf ihre Feuerpfeile, die sie immer mal wieder verschießen wird, und ihre Nahkampfattacken. Letzteren könnt ihr gut ausweichen. Wartet auf eure Chance und nehmt den Bossgegner so Stück für Stück auseinander. Habt ihr die Jägerin erledigt, könnt ihr eure Kletterpartie fortsetzen. Wenn ihr nun dem Weg folgt, müsst ihr einen Baum zerkleinern und anschließend eine Säule aus dem Weg räumen. Schon kann es weitergehen. Atreus wird euch kurz darauf zu einer geheimen Tür führen. Folgt ihm, um weitere Informationen über euer Ziel und seine Absichten zu erhalten.

Folgt danach weiter Atreus, der euch auf einen Riss im Boden hinweisen wird. An dieser Stelle müsst ihr das Gestein durchbrechen, um voranschreiten zu können. Anschließend müsst ihr eine Kette hinuntergleiten, um in einer Arena zu landen, in der ihr, natürlich, kämpfen müsst. Schaltet alle Feinde aus und folgt weiter dem Story-Pfad. Kurz darauf kommt ihr wieder nach Hause, wo Brok und Sindri bereits auf euch warten – endlich geschafft! Jetzt müsst ihr nur noch durch das Tor gehen und schon gelangt ihr zu einem sicheren Unterschlupf zwischen den Welten. Somit habt ihr den ersten Abschnitt von „God of War Ragnarök“ abgeschlossen.

Das Haus der beiden Zwerge fungiert fortan gewissermaßen als Operationszentrale und ihr werdet einige Zeit dort verbringen. Dort könnt ihr auch eure Waffen und Rüstungsteile verbessern lassen, was ihr wann immer möglich auch tun solltet. Geht anschließend mit Sindri nach draußen. Dort erklären euch die Zwerge, wie ihr zwischen den neun Welten reisen könnt. Dafür benötigt ihr Yggdrasil-Samen, die ihr an vorgegebenen Punkten des Spiels erhaltet. Euer nächstes Ziel heißt Svartalfheim, das Reich der Zwerge. Dort begebt ihr euch auf die Suche nach dem als tot geltenden Kriegsgott Tyr.

Damit sind wir am Ende des ersten Teils unseres Story-Guides zu „God of War Ragnarök“ angelangt. Falls ihr noch mehr Hilfe benötigen solltet, werft sehr gerne einen Blick in unsere übrigen Guides zum PlayStation-Hit!

Weitere Meldungen zu God of War Ragnarök.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren