Sonic: Lore-Manager soll die Titel der Serie „bedeutungsvoller miteinander verbinden“

In diesem Monat veröffentlichten Sega und die Entwickler von Sonic Team den Open-World-Plattformer „Sonic Frontiers“, der genau wie die diversen Vorgänger auf eine in sich geschlossene Geschichte setzt.

Eine Begebenheit, die von den Spielern und Spielerinnen in der Vergangenheit immer wieder kritisiert wurde. Wie Sega bekannt gab, wird sich das Unternehmen dem Feedback der Community annehmen, und sucht aktuell nach einem Lore-Manager für die „Sonic“-Franchise. Laut der entsprechenden Stellenausschreibung werden interessierte Kandidaten in die Organisation und die Gestaltung von „Sonic“-Geschichten eingebunden.

Gleichzeitig werden sie vor der Aufgabe stehen, „den Sonic-Kanon zu schärfen“, indem sie „dabei helfen, Konsistenz, Konnektivität und Kreativität in alle Sonic-Projekte über verschiedene Medienformen wie Spiele, Filme Comics und mehr zu bringen.“

Via Twitter ergänzte Katie Chrzanowski, die verantwortliche Community-Managerin der „Sonic“-Franchise“: „In den letzten Jahren haben wir uns das gesamte Universum von Sonic angesehen und wie die Dinge für die Zukunft kanonisch zusammenpassen. Sega hat intern ein kleines Team von uns zusammengestellt … wir arbeiten daran, das Universum und die Geschichten sinnvoller miteinander zu verbinden.“

In wie weit sich dieses Vorhaben auf die Geschichten zukünftiger „Sonic“-Spiele auswirken wird, bleibt abzuwarten. Wie Morio Kishimoto, der verantwortliche Game-Director hinter „Sonic Frontiers“, in der vergangenen Woche andeutete, könnte als nächstes ein direkter Nachfolger zum Open-World-Plattformer geplant sein, bei dem sich die Entwickler von Sonic Team das Feedback der Community zu Herzen nehmen. Laut Kishimoto sei nämlich durchaus Potenzial für diverse spielerische Verbesserungen vorhanden.

„Sonic Frontiers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

SEGA put together a small team of us internally, and along with the help of talented folks like @tyson_hesse, @IanFlynnBKC, and @SpiritSonic, we’re working on making the universe and stories more meaningfully connected.

— Katie – MiniKitty (@KatieChrz) November 12, 2022