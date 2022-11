Sonic Frontiers: Neue Video-Serie „Speed Strats“ erleichtert Neulingen den Einstieg

Vor wenigen Tagen wurde "Sonic Frontiers" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Um Neueinsteiger ein wenig an die Hand zu nehmen, starteten die Entwickler von Sonic Team mit "Speed Strats" eine neue Video-Serie, in der auf die Grundlagen des Gameplays eingegangen wird.

Vor wenigen Tagen veröffentlichten Sega und die Entwickler von Sonic Team den Open-World-Plattform „Sonic Frontiers“ für die Konsolen und den PC.

Um Neulingen den Einstieg ins Spiel ein wenig zu erleichtern, starteten die Entwickler unter dem Namen „Speed Strats“ eine neue Video-Serie, in der auf die Grundlagen des Gameplays eingegangen wird. In der ersten Ausgabe der neuen Video-Serie dreht sich alles um die „Open Zones“ genannte offene Welt, in der verschiedene Herausforderungen auf die Spieler und Spielerinnen warten.

Des Weiteren warten Eindrücke und Details zu den Cyberloops oder den Schienenkatapulten.

Sonics Sprung in eine offene Welt

Um der „Sonic“-Reihe den Weg in die Moderne zu ebnen, entschieden sich die Entwickler von Sonic Team zu einem Reboot, der mit einer klassischen Open-World versehen wurde. Die Spieler und Spielerinnen erhalten die Möglichkeit, eine uralte geheimnisvolle Insel zu erkunden und sich dort auf die Suche nach den bekannten Chaos-Emeralds zu begeben.

„Erlebe einen neuartigen Plattformer mit offenen Zonen – Rase durch fünf riesige Inseln mit dichten Wäldern, rauschenden Wasserfällen und heißen Wüsten. Jede Zone steckt voller einzigartiger Herausforderungen Geheimnisse, die es zu lüften gilt“, so die offizielle Beschreibung weiter. „Erkunde die Starfall Islands und entdecke auf jeder Insel Dinge, die nur Sonic mit seinem Tempo finden kann. Hinterlasse deine Spuren mit Nebenmissionen, löse Rätsel, erklimme riesige Strukturen oder geh Angeln. Vielleicht triffst du sogar freundliche Gesichter.“

„Sonic Frontiers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

