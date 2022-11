Sonic Frontiers: DLC der Digital-Deluxe-Edition muss vor dem Kampagnen-Start installiert werden

Am heutigen Dienstag veröffentlichten Sega und die Entwickler von Sonic Team den Open-World-Plattformer „Sonic Frontiers“ für die Konsolen und den PC.

Passend zum Release wandte sich Sega noch einmal an die Spieler beziehungsweise Spielerinnen und wies die Besitzer der Digital-Deluxe-Edition von „Sonic Frontiers“ darauf hin, dass die digitalen Inhalte der Sonder-Ausgabe vor dem Start einer neuen Kampagne installiert werden müssen. Andernfalls werden diese vom Spiel nicht korrekt erkannt.

Auch das ab sofort erhältliche Day-One-Update muss installiert werden, um laut Sega eine reibungslose Spielerfahrung zu gewährleisten.

Bei den Arbeiten an „Sonic Frontiers“ verfolgten die Entwickler von Sonic Team laut eigenen Angaben das Ziel, die legendäre Franchise zu alter Stärke zurückzuführen, und setzten dabei auf das Open-World-Konzept. Wie die internationalen Testwertungen verdeutlichen, handelt es sich bei „Sonic Frontiers“ um ein solides Open-World-Abenteuer, das sich Fans der Reihe durchaus einmal anschauen können.

Allerdings gebe es in verschiedenen Bereichen wie der Technik, der Steuerung oder der Kameraführung durchaus noch Luft nach oben. Auf Metacritic bring es die PlayStation 5-Version des Open-World-Plattformers aktuell auf eine durchschnittliche Wertung von soliden 73 Punkten.

Weitere Meldungen zu Sonic Frontiers:

„Sonic Frontiers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

Hey everyone! Quick notes ahead of Frontiers‘ launch:

• If you purchased the Digital Deluxe, please install the DLC before starting a new game

• DLC content will not be valid if installed after the tutorial area

• Ensure you have the most recent patch before installing DLC

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) November 7, 2022