Sonic Frontiers: Tests und Wertungen der internationalen Presse

Seit dem heutigen Nachmittag werden die Testberichte zu „Sonic Frontiers“ veröffentlicht. Mit einer Bandbreite von momentan 20 bis 90 Punkten auf Basis des Metacritic-Systems wird einmal mehr deutlich, dass es keine einheitliche Meinung gibt.

Basierend auf 45 der PS5-Version zugeordneten Tests kommt „Sonic Frontiers“ momentan auf einen Metascore von 73.

Das sagen die Tester

VGC schreibt im Fazit beispielsweise: „Sonic Frontiers ist in seiner endgültigen Form ein brillant erfrischendes Abenteuer, das der Serie eine dringend benötigte Auffrischung gibt. Die gelegentlichen Steuerungs- und Kamera-Macken tauchen zwar immer noch auf, aber viel seltener, als Sonic-Fans es gewohnt sind.“

Ähnlich sieht es: „Frontiers setzt mit seiner Open Zone-Struktur mutig einen Fuß in die Zukunft, während der andere in der Vergangenheit verhaftet bleibt, mit Mechaniken und Level-Ideen, die über ein Jahrzehnt alt sind. Dieser Ansatz führt zu einem zufriedenstellenden Spiel, auch wenn es die Serie nicht in so viele neue Bereiche vorstößt, wie es möglich wäre.“

Game Informer: „Sonic Frontiers ist das beste 3D-Sonic-Spiel seit Jahren, auch wenn es an den Rändern noch etwas holprig ist. Dieser erste Versuch des Open-Zone-Konzepts ist ein bewundernswerter Versuch. Und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie Sonic Team diese Formel in zukünftigen Titeln weiter entwickelt.“

Ganz und gar nicht zufrieden sind hingegen die Redakteure von Digital Trends: „Sonic Frontiers ist zwar nicht ganz so kaputt wie Sonic the Hedgehog (2006) oder Sonic Boom, aber es ist ein stark fehlgeleitetes Spiel, das gute Ideen durch fragwürdige erzählerische, technische und Gameplay-Entscheidungen zunichte macht.“

Test-Wertungen in der Übersicht (Auszug):

Attack of the Fanboy – 90

Shacknews – 90

GamingTrend – 85

Checkpoint Gaming – 85

SpezioGames – 83

Hobby Consolas – 82

Atomix – 80

Worth Playing – 80

Game Rant – 80

Push Square – 80

VGC – 80

Game Informer – 75

MGG – 70

Twinfinite – 70

IGN – 70

TrueGaming – 60

AusGamers – 60

GamesHub – 40

GamnesRadar – 40

Digital Trends – 20

Die vollständige Übersicht über die bei Metacritic hinterlegten Wertungen könnt ihr euch hier anschauen.

„Sonic Frontiers“ erscheint am 8. November 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Switch. Vorbesteller erhalten die „Adventurer’s Treasure Box“ ohne Zusatzkosten.

