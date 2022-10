Sonic Frontiers: Kampagne kann auch ohne Level-Ups abgeschlossen werden

Zu den neuen Features, mit denen die Entwickler von Sonic Team der Reihe zu altem Glanz verhelfen möchten, gehört in „Sonic Frontiers“ neben der offenen Welt auch der Skilltree.

Dieser wird es euch ermöglichen, die Fähigkeiten von Sonic in verschiedenen Bereichen zu verbessern. Unter anderem können hier Sonics Geschwindigkeit oder seine Durchschlagskraft im Kampf gesteigert werden. Wie Takashi Iizuka, das Studio-Oberhaupt von Sonic Team, in einem Interview klar stellte, seid ihr jedoch nicht auf den Skilltree angewiesen.

Stattdessen kann die Kampagne auch komplett ohne Level-Ups abschließen.

Der Fokus liegt auf der Action

„Sonic ist eine Actionfigur in einem Actionspiel – wir machen aus Sonic Frontiers kein Rollenspiel“, erklärte Iizuka. „Wir wollten, dass die Leute in der Lage sind, das Spiel nur mit den Basisfähigkeiten zu beenden, die sie auf der ersten Insel haben. Wenn sie über die technischen Fähigkeiten und die Technik verfügen, können sie das Spiel abschließen, ohne Ihre Fähigkeiten zu verbessern oder dem Skilltree etwas hinzuzufügen.“

„Aus Sicht der Entwickler [des Teams] gehen sie raus und machen ein Actionspiel. Sie sehen Breath of the Wild als Rollenspiel an. Es ist dem Actionspiel, das sie machen, überhaupt nicht ähnlich“, ergänzte Iizuka. „Weißt du, es gibt das gleiche Element der Freiheit, das bei Breath of the Wild als Rollenspiel angewendet wurde, aber sie nehmen das lineare Hochgeschwindigkeits-Action-Sonic-Spiel und implementieren dort diese Freiheit.“

„Sonic Frontiers“ erscheint am 8. November 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

Quelle: The Gamer

