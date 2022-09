Sonic Frontiers: 60FPS offenbar nur für die aktuellen Konsolen – Anpassungen an der japanischen Version

Zu den Titeln, die auf der Tokyo Game Show 2022 in der vergangenen Woche präsentiert wurden, gehörte unter anderem der Open-World-Plattformer „Sonic Frontiers“.

Im Rahmen einer Präsentation nannten die Entwickler von Team Ninja laut Anwesenden technische Details zu den unterschiedlichen Versionen. Wie es heißt, soll der 60FPS-Modus lediglich auf den aktuellen Konsolen geboten werden. Auf der PlayStation 4 wird „Sonic Frontiers“ demnach in der 1080p-Auflösung und 30 Bildern die Sekunde dargestellt.

Auf der PlayStation 5 wiederum sollt ihr die Wahl zwischen einem 4K-Modus mit 30 Bildern die Sekunde und einer Darstellung in 1080p und 60 Bildern die Sekunde haben.

Änderungen an der japanischen Version

Ein weiteres interessantes Detail nannte Takashi Iizuka, das Oberhaupt des verantwortlichen Entwicklerteams Sonic Team. Wie bestätigt wurde, reagierte sein Team auf die Tatsache, dass sich die letzten „Sonic“-Titel im Westen besser verkauften, mit Anpassungen an der japanischen Fassung. Hier wurden vor allem die von Ian Flynn verfassten Dialoge für den asiatischen Markt neu geschrieben.

„Bis jetzt verkaufte sich die Sonic-Serie in Europa und den USA besser. Also haben wir das, was wir für Europa und die USA gemacht haben, für Japan und Asien verwendet“, erklärte Iizuka in einem Interview. „Diesmal mache ich es richtig, je nach Kultur.“ Es war notwendig, Ians Schreibstil für Japan zu optimieren. Daher habe ich alle Zeilen für Japan umgeschrieben“, fügte Morio Kishimoto, der Director hinter „Sonic Frontiers“, hinzu.

„Wir haben den Kontext von Wörtern für Japaner geändert. Natürlich hat sich der Inhalt der Geschichte nicht geändert. Ich habe [nur] den Dialog umgeschrieben.“

„Sonic Frontiers“ erscheint am 8. November 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

