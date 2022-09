Sonic Frontiers: Im neuen Trailer fliegt Sonic durch die Luft – Vorbestellung möglich

„Gefährliche neue Feinde erfordern mächtige neue Fähigkeiten“, heißt es in der Beschreibung des neuen Trailers. Wohl deshalb wird sich Sonic im neuen Ableger in seine Super Form verwandeln können.

Wie ein Super-Saiyajin färbt sich Sonic dadurch gold. In diesem Zustand kann er durch die Lüfte fliegen und Unmengen an Schaden einstecken. Generell bewegt er sich noch schneller als sonst. So wie in vorherigen Teilen müssen sieben Chaos Emeralds eingesammelt werden, um sich verwandeln zu können.

Diese Form wird Sonic brauchen, um unter anderem einen imposanten Titanen zu besiegen. Am Ende des oben eingebundenen Trailers ist dieser Gegner kurz zu sehen.

Bestellt jetzt vor und erhaltet einen Bonus dazu

Ab sofort kann der Open-World-Platformer vorbestellt werden. Sowohl die PS5- als auch die PS4-Version kostet im PlayStation Store 59,99 Euro. Als Belohnung für die Vorbestellung gibt’s die Schatzkiste des Abenteurers dazu. Sie enthält Fähigkeitenpunkte, rote Power-Samen und blaue Verteidigungssamen.

Wer die Digital Deluxe Edition bevorzugt, zahlt zehn Euro mehr. Hier ist zusätzlich die Schatzkiste des Entdeckers, ein Mini Soundtrack und ein Art Book in digitaler Form enthalten. Auch eine physische Edition ist verfügbar, die zum gleichen Preis angeboten wird.

Die Veröffentlichung erfolgt am 8. November für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

