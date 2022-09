Sonic Frontiers: Spielwelt, Kämpfe, Fortschritt und mehr im Overview-Trailer

"Sonic Frontiers" nähert sich gemütlich der Veröffentlichung. Was euch ab November mit dem Adventure erwartet, zeigt ein Overview-Trailer, der mehrere Bereiche des Titels in den Fokus rückt.

Während der Launch von „Sonic Frontiers“ noch bis November auf sich warten lässt, kann ein Blick auf neues Videomaterial geworfen werden, das viele Bereiche des Adventures vorstellt.

Denn Sega hat einen Overview-Trailer veröffentlicht, der die wichtigsten Gameplay-Features und Aspekte des kommenden Igel-Abenteuers zeigt, die offene Welt beschreibt und einige der Umgebungen in den Fokus rückt. Auch auf die Nebenaktivitäten, Rätsel und Quests wird kurz eingegangen.

Cyberspace-Levels, Boss-Battles und mehr

Nach dem Start des unten eingebetteten Overview-Trailers zu „Sonic Frontiers“ könnt ihr ebenfalls einen Blick auf die Cyberspace-Levels werfen, während sich der Clip auch der Fortschrittsmechanik des Spiels annimmt. Diese beinhaltet Fertigkeitsbäume und freischaltbare Fähigkeiten.

Und das war längst nicht alles, was das drei Minuten lange Video zu „Sonic Frontiers“ zu bieten hat. Falls ihr euch für die Kämpfe und Boss-Battles interessiert, kann das Video eure Neugierde ein wenig stillen. Zudem wird die neue Cyloop-Fähigkeit gezeigt, die euch dabei behilflich ist, Feinde auszuschalten und Geheimnisse in der Umgebung zu entdecken.

Mit „Sonic Frontiers“ erwartet die Spieler laut Sega ein 3D-Plattformer in einer offenen Welt, mit dem die Entwickler von Sonic Team das Ziel verfolgen, die „Sonic“-Reihe zu alter Stärke zurückzuführen.

Falls ihr selbst Hand anlegen und „Sonic Frontiers“ spielen möchtet, dann müsst ihr euch noch einige Wochen gedulden. Denn auf den Markt kommen wird der Titel erst am 8. November 2022. Unterstützt werden die Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch und PC. Mehr zu „Sonic Frontiers“, darunter mehrere Videos, ist in der verlinkten Themen-Übersicht aufgelistet.

