Sonic Frontiers: Ending-Theme „Vandalize“ im neuen Trailer vorgestellt

Wie bekannt gegeben wurde, trägt das Ending-Theme von "Sonic Frontiers" den Namen "Vandalize" und stammt aus der Feder der japanischen Band One Ok Rock. Ein frisch veröffentlichter Trailer kombiniert den Song mit frischen Spielszenen.

Wie Sega im Zuge des „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2022 bekannt gab, wird der Open-World-Plattformer „Sonic Frontiers“ im November für die Konsolen und den PC erscheinen.

Ergänzend zur Bestätigung des finalen Releasetermins stellten Sega und die Entwickler von Sonic Team das Ending-Theme von „Sonic Frontiers“ vor. Dieses wird den Namen „Vandalize“ tragen und stammt von der japanischen Rockband One Ok Rock. Offiziellen Angaben zufolge soll euch „Vandalize“ nach dem Abschluss der Kampagne von „Sonic Frontiers“ die Gelegenheit bieten, noch einmal auf das Abenteuer und das Erlebte zurückzublicken.

One Ok Rock freut sich über die Zusammenarbeit mit Sega

Taka, der Sänger von One Ok Rock, kommentierte die Zusammenarbeit mit Sega wie folgt: „Wir haben uns bei Sonic Frontiers mit Sega zusammengetan, weil wir eine Beziehung zu Sonic haben und wie er die Welt erobert hat, nachdem er in Japan angefangen hat. Wir haben unseren Sitz in den Vereinigten Staaten und sind in Europa, Asien und Südamerika aufgetreten. Daher freuen wir uns sehr, mit dem weltberühmten Sonic zusammenarbeiten zu können.“

„Dieser kollaborative Song ‚Vandalize‘ ist sehr optimistisch und hat einige japanisch inspirierte Melodien, während er gleichzeitig wie ein One Ok Rock-Song klingt. Es passt auch zu dem coolen Image von Sonic und seiner Geschwindigkeit, wenn er rennt, also genießen Sie Vandalize zusammen mit Sonic, während er durch Sonic Frontiers rast.“

Weitere Meldungen Sonic Frontiers:

„Sonic Frontiers“ wird am 8. November 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht. Die Spielzeit der Kampagne wird laut offiziellen Angaben bei 20 bis 30 Stunden liegen.

Weitere Meldungen zu Sonic Frontiers.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren