Sonic Frontiers: Neues Gameplay-Video präsentiert die Highspeed-Cyberspace-Level

Anfang des kommenden Monats wird Sonic auf die Konsolen sowie den PC zurückkehren und sich in „Sonic Frontiers“ in sein erstes Open-World-Abenteuer überhaupt stürzen.

Passend zum nahenden Release erreichten uns weitere Spielszenen aus dem kommenden Abenteuer des schnellsten Igels der Welt. Diese zeigen die Cyberspace-Level, bei deren Gestaltung sich die Entwickler von Sonic Team laut eigenen Angaben an den Highspeed-Abschnitten orientierten, die die „Sonic“-Reihe in der Vergangenheit auszeichneten.

Folgerichtig kommt es in den verschiedenen Cyberspace-Leveln vor allem auf schnelle Reaktionen an, um zu verhindern, dass Sonic in einen Abgrund stürzt oder in eines der zahlreichen Hindernisse kracht.

Eine Hommage an die Geschichte der Franchise

Weiter hieß es in der offiziellen Ankündigung der Cyberspace-Level, dass die Entwickler in diesen eine Hommage an die bewegte Vergangenheit der „Sonic“-Reihe sehen. Da dürfte es auch nur wenig überraschen, dass sich die linearen 3D-Level optisch mitunter an ausgewählten Schauplätzen älterer „Sonic“-Titel orientieren.

Im Laufe der Geschichte von „Sonic Frontiers“ fliegt ihr beispielsweise durch das „Sky Sanctuary“ aus „Sonic Unleashed“, der „Green Hill“-Variante aus „Sonic Generations“ und viele mehr. Offiziellen Angaben zufolge führt der Open-World-Ansatz von „Sonic Frontiers“ dazu, dass der Titel deutlich umfangreicher ausfällt als seine Vorgänger und es auf eine Spielzeit von 20 bis 30 Stunden bringen.

„Sonic Frontiers“ wird ab dem 8. November 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein.

