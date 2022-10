Sonic Frontiers: Kann pünktlich erscheinen – Entwicklung abgeschlossen

In diesem Jahr erscheinen noch einige größere und kleinere Spiele. Unter anderem können sich Spieler auf die Rückkehr des berühmtesten blauen Igels einstellen, der in „Sonic Frontiers“ eine offene Spielwelt bereist. Eine Verschiebung müssen Fans nicht mehr befürchten, denn die Arbeit ist erledigt.

Morio Kishimoto, der Direktor von „Sonic Frontiers“, sorgte auf Twitter für die Bestätigung, dass die Entwicklung des Spiels abgeschlossen ist. Das bedeutet, dass das Projekt den sogenannten „Goldstatus“ erreicht hat und die physischen Versionen hergestellt werden können.

Vorbestellungen von „Sonic Frontiers“ werden bei Händlern wie Amazon und im PlayStation Store für 59,99 Euro angenommen.

Bis zur letzten Minute unermüdlich gearbeitet

Laut Kishimoto habe das Entwicklerteam bis zur letzten Minute unermüdlich an „Sonic Frontiers“ gearbeitet und freue sich nun auf die wohlverdiente Pause, was natürlich nicht heißt, das mögliche Probleme, die vor oder nach dem Launch entdeckt werden, nicht mit einem Patch behoben werden.

„Sonic Frontiers“ lässt Spieler durch einen 3D-Plattformer düsen, der eine offene Spielwelt bietet und mit dem das Team das Ziel verfolgt, die „Sonic“-Reihe zu alter Stärke zurückzuführen.

Während die Tests zu „Sonic Frontiers“ noch eine Weile auf sich warten lassen, können sich interessierte Spieler mit der kürzlich von PLAY3.DE veröffentlichten Vorschau zu „Sonic Frontiers“ auseinandersetzen, in der Olaf einige Kritikpunkte aufführte, aber auch Stärken sah.

„Sonic Frontiers“ erscheint am 8. November 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Switch. Vorbesteller erhalten die „Adventurer’s Treasure Box“ ohne Zusatzkosten. Sie enthält Geschicklichkeitspunkte, rote Saat der Macht und blaue Saat der Verteidigung. Mehr zu „Sonic Frontiers“, darunter mehrere Videos, ist in der verlinkten Themen-Übersicht aufgelistet.

