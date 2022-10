Sonic Frontiers: Das Kampf- und Upgradesystem im Gameplay-Video

Erstmals wird in einem "Sonic"-Ableger ein Fähigkeitenbaum enthalten sein. Welche Skills ihr darüber freischalten könnt, zeigt ein Combat-Video.

Sega veröffentlichte heute ein neues Video zu „Sonic Frontiers“, das kurz darauf wieder verschwand. Auf dem YouTube-Kanal „Starlight“ wurde das Video jedoch in hoher Qualität erneut hochgeladen.

Das Gameplay-Video konzentriert sich auf die Kämpfe und die enthaltenen Upgrades für Sonic. Zum ersten Mal überhaupt verfügt der blaue Igel über einen Fähigkeitenbaum. Um dort neue Abilities freizuschalten, müsst ihr ausreichend Skill Pieces von besiegten Gegnern eingesammelt haben.

Zu Beginn des Spiels kann Sonic einen Standard-Angriff, den Drop Dash und eine Stampfattacke ausführen. Um größere und stärkere Gegner zu erledigen, benötigt ihr aber mächtigere Fähigkeiten. Deshalb ist es wichtig, mit steigendem Fortschritt neue Skills freizuschalten. Außerdem müsst ihr zur Verbesserung eurer Werte blaue und rote Samen einsammeln.

Die neuen Angriffe

Phantom Rush: Sobald ihr durch ausreichend verteilten Schaden die Komboleiste aufgefüllt habt, aktiviert sich diese Fähigkeit. Hier profitiert ihr von maximaler Stärke, bis die Leiste wieder leer ist.

Sobald ihr durch ausreichend verteilten Schaden die Komboleiste aufgefüllt habt, aktiviert sich diese Fähigkeit. Hier profitiert ihr von maximaler Stärke, bis die Leiste wieder leer ist. Sonic Boom: Löst aus größerer Entfernung eine Schockwelle aus.

Löst aus größerer Entfernung eine Schockwelle aus. Wild Rush: Eine Zick-Zack-Attacke, mit der Sonic gleichzeitig gegnerischen Schüssen ausweicht.

Eine Zick-Zack-Attacke, mit der Sonic gleichzeitig gegnerischen Schüssen ausweicht. Cyloop: Damit kann das Schild eines Gegners durchbrochen werden. Zudem könnt ihr nach einem Niederschlag schneller zurück in den Kampf gelangen und mehr Ringe einsammeln.

Related Posts

„Sonic Frontiers“ kommt am 9. November für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC in den Handel. Im PlayStation Store zahlt ihr einen Preis von 59,99 Euro. Die Digital Deluxe Edition kostet zehn Euro mehr. Wer lieber die physische Edition haben möchte, kann sie sich auf Amazon vorbestellen.

Weitere Meldungen zu Sonic Frontiers.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren