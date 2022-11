Sonic Frontiers: Weitere Einblicke in das Gameplay und den Soundtrack in neuen Videos

Bereits in der kommenden Woche wird SEGA den Open-World-Plattformer „Sonic Frontiers“ in den weltweiten Handel bringen. Um noch einmal auf die nahende Veröffentlichung hinzuweisen sowie einen Blick auf das Gameplay zu gewähren, haben die Verantwortlichen einen neuen Trailer bereitgestellt.

Ein Blick hinter die Kulissen

Somit bekommen wir einen weiteren Eindruck von den offenen Zonen und den Kämpfen gegen kolossale Gegner. Schließlich begibt sich Sonic auf die Suche nach Chaos Emeralds, wodurch er auf seinen Reisen Horden mächtiger Gegner trifft. Zudem bekommt er eine Welt voller Spannung, Abenteuer und Rätsel zu Gesicht.

Darüber hinaus bekommen wir in einem zweiten Video ein Interview mit Tomoya Ohtani, dem Sounddirektor hinter „Sonic Frontiers“, geboten, in dem er über die Erschaffung des Soundtracks spricht. Er war bereits in früheren Teilen der Reihe für die Musik verantwortlich, weshalb er diese Erfahrungen auch in die Arbeit an dem neuen Teil einfließen lassen konnte. Zudem redet er auch über die Zusammenarbeit mit ONE OK ROCK.

„Sonic Frontiers“ wird am 8. November 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erscheinen. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

