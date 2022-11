Jumplight Odyssey: Roguelite-Koloniesimulation der „Armello“-Entwickler vorgestellt

Eine Weltraumoper? Ein Roguelite? Eine Koloniesimulation? All dies findet ihr in "Jumplight Odyssey", das am heutigen Abend offiziell von League of Geeks angekündigt wurde.

In den Abendstunden hat League of Geeks, bekannt für Spiele wie „Armello“ und „Solium Infernum“, eine neue Roguelite-Koloniesimulation namens „Jumplight Odyssey“ angekündigt, das sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie den PC in Entwicklung befindet. Via Steam soll im kommenden Jahr eine Early Access-Phase an den Start gehen, die die größten gängigen Sprachen, einschließlich Deutsch, unterstützen wird.

Ein frischer Genre-Mix lässt euch eine Weltraumoper erleben

Die Entwickler setzen auf eine Ästhetik kultiger Science-Fiction-Anime und verbinden sie mit Kolonie-Management-Simulationen sowie Roguelite-Elementen, um den Spielern sowohl ein charmantes als auch herausforderndes Erlebnis zu bieten. Zwischen Weltraumoper, Ressourcenmanagement und Kolonieaufbausystemen sollte für jeden etwas in „Jumplight Odyssey“ zu finden sein.

„Führe deine Crew in dieser Roguelite-Raumschiff-Koloniesimulation auf einer wagemutigen Reise durch das All zum Heiligtum des Sterns der Ewigkeit“, heißt es von offizieller Seite. „Entkomme aus den Klauen von Admiral Voltan und den kriegerischen Zutopanen, während du auf den vielen Decks deines Raumschiffs baust, reparierst, beförderst, verteidigst und erweiterst. Dein Heimatplanet wurde zerstört und dein Volk ist verloren – nun liegt es an dir, auf einem gewagten Abenteuer quer durch die Galaxie dafür zu sorgen, dass die Hoffnung zuletzt stirbt!“

Ihr müsst die Grundbedürfnisse der Menschen auf eurem Schiff erfüllen, wobei man die Crew stets auch im Alltag beobachten kann. Darüber hinaus könnt ihr verschiedene Sternensysteme mit unterschiedlichen Biomen erkunden, die auch verschiedene Auswirkungen auf das Schiff und die Crew haben werden. Selbstverständlich werden auch Kämpfe nicht zu kurz kommen, wenn man sich gegen feindliche Enterkommandos zur Wehr setzt oder die eigenen Sternenjäger losschickt, um gegen intergalaktische Eindringlinge zu kämpfen.

Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

