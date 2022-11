Modern Warfare 2: CDL Moshpit verschoben und Patchnotes zum Season-One-Update

Treyarch hat mitgeteilt, dass CDL Moshpit, die kompetitive Multiplayer-Playlist von „Call of Duty: Modern Warfare 2“, später als geplant veröffentlicht wird.

Ursprünglich sollte CDL Moshpit zusammen mit der ersten Season von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ durchstarten, wurde aber aufgrund eines in letzter Minute entdeckten Problems verschoben. Der Modus soll als Vorläufer für das Ranked Play dienen, das 2023 eingeführt wird.

„Kürzlich entdeckte Probleme mit dem Modus erfordern eine leichte Verzögerung. Die Behebung dieser Probleme hat für uns derzeit oberste Priorität. Und wir werden euch so schnell wie möglich über den Zeitplan informieren“,

Treyarch möchte die Diskussionen zu den kompetitiven Multiplayer-Modi in Zusammenarbeit mit Infinity Ward auf der entsprechenden Trello-Seite verfolgen. Dort können sich auch Spieler auf dem Laufenden halten.

Patchnotes zum Season-One-Update

Die erste Season von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ist inzwischen für PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar. Die Freischaltung erfolgte mit einem umfangreichen Update, zu dem die Patchnotes vorliegen.

Mit an Bord des Patches sind in Bezug auf die Waffen allerhand Balancing-Anpassungen. Beispielsweise wurde bei der M16 die Feuerrate erhöht, während bei der STB 556 die „Sprint to Fire“-Geschwindigkeit verringert wurde. Auch verschiedenen Fehlern ging es an den Kragen. Als Beispiel kann der Dropshot-Exploit genannt werden.

Mit der ersten Season von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wurden ebenfalls Änderungen an den Fahrzeugen vorgenommen. So wurde unter anderem der Multiplier für kritischen Schaden am Heavy Tank von 1.6 auf 1.25 reduziert. Mit Shoot House können sich Spieler zudem auf einer neuen Map austoben. Im Laufe der Season gesellt sich mit Shipment ein weiterer Schauplatz hinzu.

Alle weiteren Änderungen, die mit dem Season One-Patch an „Call of Duty: Modern Warfare 2“ vorgenommen wurden, verrät der offizielle Changelog.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2:

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ kam im Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Auch „Warzone 2.0“ steht mittlerweile zum kostenlosen Download bereit.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren