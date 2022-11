Modern Warfare 2: Europäische Verkaufszahlen überholen Vanguard in wenigen Wochen

In den vergangenen Tagen erreichten uns bereits verschiedene Erfolgsmeldungen zum Verkaufsstart von "Call of Duty: Modern Warfare 2". Wie GamesIndustry.biz unter Berufung auf Daten von GSD berichtet, steht "Modern Warfare 2" in Europa kurz davor, die Verkaufszahlen des letztjährigen Ablegers "Call of Duty: Vanguard" zu übertreffen.

Schon kurz nach dem offiziellen Release von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ gab Activision Blizzard bekannt, dass die Erwartungen des Publishers zum Launch übertroffen wurden.

Während in den ersten drei Tagen nach dem Release Umsätze in Höhe von 800 Millionen US-Dollar generiert wurden, fiel nach zehn Tagen die Marke von einer Milliarde US-Dollar Umsatz. Weitere interessante Details zum kommerziellen Erfolg von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ lieferten uns nun GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GSD. Wie aus den Daten von GSD hervorgeht, ist der neue Shooter von Infinity Ward drauf und dran, die europäischen Verkaufszahlen von „Call of Duty: Vanguard“ innerhalb kürzester Zeit zu überflügeln.

Laut GSD verkaufte sich „Modern Warfare 2“ in Europa nach zwei Wochen fast genauso oft wie „Vanguard“ seit seinem Release Anfang November 2021.

Modern Warfare 2 bringt die Reihe wieder in die Spur

Daher ist laut den Marktforschern davon auszugehen, dass „Modern Warfare 2“ die europäischen Verkaufszahlen von „Vanguard“ unter dem Strich in knapp drei Wochen übertreffen wird. Eine Entwicklung, die nicht überraschend kommen dürfte. So wurde in dieser Woche beispielsweise bestätigt, dass sich „Modern Warfare 2“ zum britischen Launch 92 Prozent öfter verkaufte als „Vanguard“. Konkrete Verkaufszahlen wurden allerdings nicht genannt.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und wird genau wie die Vorgänger über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt. Los geht es mit der ersten Season des Shooters, die am 16. November 2022 an den Start gehen wird.

Quelle: GSD

