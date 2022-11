Modern Warfare 2 & Warzone 2.0: Details zur Season 1 samt DMZ und Loadouts

In "Call of Duty: Modern Warfare 2" und "Warzone 2.0" startet bald die erste Season, was mit der Freischaltung des Battle Royale-Shooters einhergeht. Activision hat auf der offiziellen Webseite sämtliche Informationen zusammengefasst.

Activision bereitet sich auf den Start der ersten Season von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und des gleichzeitig erscheinenden „Warzone 2.0“ vor, was mit Informationen darüber, was Spieler in den kommenden Wochen erwarten können, einhergeht.

Zu den wichtigsten Inhalten der kommenden Season gehören unter anderem der Extraktionsmodus DMZ von „Warzone 2.0“, neu gestaltete Mehrspielerkarten, eine neue Special-Ops-Mission, der erste Drei-Spieler-Raid und ein Event mit Fußballthema. Los geht es am 16. November 2022 um 19 Uhr unserer Zeit. Der „Warzone 2.0“-Preload startet zwei Tage zuvor ebenfalls um 19 Uhr.

Bei der Startkarte des neuen „Warzone“ handelt es sich um die Stadt Al Mazrah in der Vereinigten Republik Adal. Auf diesem Schauplatz finden Spieler 18 wichtige Sehenswürdigkeiten.

In „Warzone 2.0“ kehren benutzerdefinierte Loadouts zurück, während ein neues Rucksacksystem zum Tragen von Gegenständen zum Einsatz kommt, das in DMZ vollständig integriert und für Battle-Royale-Modi vereinfacht wurde. Der neue Gulag wiederum ist eine 2v2-Umgebung, in der zufällig zusammengestellte Duos ihre Gegner besiegen müssen, um zum Battle-Royale-Modus zurückkehren zu können.

Ebenfalls können sich gegnerische Spieler zusammenschließen und versuchen, sich eine zweite Chance zu verdienen, indem sie einen mächtigen KI-Kerkermeister töten, der mitten im Spiel erscheint.

Zu den neuen Features von „Warzone 2.0“ gehören Kämpfe auf dem Wasser und eine Treibstoffmechanik. Wasserwege können mit Booten oder schwimmend befahren werden. Unterhalb der Wasserlinie stehen nur ausgewählte Dinge wie Nahkampfwaffen, Wurfmesser und Ausrüstung zur Verfügung.

Third-Person-Playlists kommen

Im Laufe der Saison wird „Warzone 2.0“ schließlich um Third-Person-Playlists erweitert. „Dieser Perspektivwechsel könnte die Battle-Royale-Grundlagen in Call of Duty komplett verändern und andere Sichtbarkeitstaktiken und ein verändertes, aber immer noch actiongeladenes Spielgefühl ermöglichen“, so die Macher.

Auch über DMZ wurden einige Informationen geteilt. Activision beschreibt diesen Modus als „eine offene Welt, in der Operator-Trupps freie Hand haben, um fraktionsbasierte Missionen zu erfüllen, zusätzliche Nebenziele anzunehmen, sich mit feindlichen Operators oder KI-Kämpfern anzulegen und nach wertvollen Gegenständen zu suchen, während sie um ihr Überleben bis zur Exfiltration kämpfen“.

Vor der Einführung von „Warzone 2.0“ müssen Spieler eine kurze Pause einlegen, da zwei Stunden zuvor das ursprüngliche „Warzone“ offline genommen wird.

Auch Nutzer der Mehrspieler-Modi von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ können sich auf neue Inhalte einstellen. Dazu gehören in der ersten Season zwei weitere Karten in Form von neu gestalteten Versionen von Shoot House und Shipment (Mitte der Saison).

Special Ops erhält wiederum eine neue Mission und die erste Episode von Raids. Die neue Mission namens „High Ground“ fordert die Spieler heraus, feindliche Kommunikationsserver zu finden und zu zerstören, um drei Festplatten zu lokalisieren und zu extrahieren.

Die erste Season von „Warzone 2.0“ und „Modern Warfare 2“ hat noch viel mehr zu bieten. Auf der offiziellen Webseite der „Call of Duty“-Reihe erfolgt eine äußerst umfangreiche Beschreibung.

