Call of Duty: 2023 soll eine „vollständige Premium-Veröffentlichung“ erfolgen

Wird auch im kommenden Jahr ein neues "Call of Duty" veröffentlicht? Während Activision recht schwammig von einer "vollständigen Premium-Veröffentlichung" spricht, verweist der Insider und Bloomberg-Journalist Jason Schreier auf einen Premium-DLC für "Call of Duty: Modern Warfare 2".

Nachdem Activision mit dem kürzlich veröffentlichten „Call of Duty: Modern Warfare 2“ Rekorde aufstellen konnte, ist weiterhin unklar, ob im kommenden Jahr ein eigenständiges neues Spiel veröffentlicht wird. Gerüchten zufolge setzt der Publisher 2023 lediglich auf eine große Erweiterung.

Nachdem es in den vergangenen Wochen mehrere Spekulationen zu diesem Thema gab, ging Activision im neusten Geschäftsbericht grob auf das nächste Jahr ein und versprach in Bezug auf die „Call of Duty“-Reihe eine „vollständige Premium-Veröffentlichung in der jährlichen Blockbuster-Serie“, was zwar einerseits nach einem vollwertigen Spiel klingt, aber andererseits nicht klar so benannt wurde.

Laut Schreier eine „bedeutende Erweiterung“

„Activision freut sich darauf, im Jahr 2023 auf der aktuellen Dynamik aufzubauen, mit Plänen für das nächste Jahr, die den bisher robustesten Call of Duty-Live-Betrieb, die nächste vollständige Premium-Veröffentlichung in der jährlichen Blockbuster-Serie und noch fesselndere Free-to-Play-Erlebnisse auf allen Plattformen beinhalten“, so das Unternehmen

Während Activisions Aussage nicht eindeutig klingt, sorgte der Bloomberg-Journalist Jason Schreier einmal mehr für die Behauptung, dass es sich bei der von Activision genannten „Premium“-Veröffentlichung um eine bedeutende Erweiterung für den 2022 veröffentlichten Shooter „Modern Warfare 2“ handelt.

In einem Tweet hob er hervor:

Das nächste Spiel von Treyarch erscheint im Jahr 2024.

Nächstes Jahr wird es von Sledgehammer eine „Premium“-Erweiterung (kostenpflichtig) für „Modern Warfare 2“ geben.

Die Erweiterung soll eine Menge Inhalt haben, was Activisions Bezeichnung erklären würde. Aber es ist mehr „Modern Warfare 2“.

Bloomberg behauptete schon vor einigen Wochen, dass sich Activision dazu entschlossen habe, den nächsten Hauptteil der „Call of Duty“-Reihe, der voraussichtlich vom „Black Ops“-Studio Treyarch entwickelt wird, zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen, was bedeuten würde, dass die „Call of Duty“-Reihe seit vielen Jahren eine Neuveröffentlichung auslässt.

Neben der Veröffentlichung von Premium-Kampagneninhalten für „Modern Warfare 2“ könnte Activision Gerüchten zufolge im kommenden Jahr zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Serie ebenfalls ein „Greatest Hits“-Paket mit Multiplayer-Karten aus einer Vielzahl klassischer „Call of Duty“-Spiele anbieten.

Weitere Meldungen zu Modern Warfare 2:

Das neue Konzept mit einer Verlängerung der Monetisierung von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ könnte durchaus aufgehen, da immer größere Umsätze mit Zusatzinhalten erwirtschaftet werden.

Doch auch der simple Verkauf von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ließ die Kassen klingen. Mit einem Umsatz von über 800 Millionen Dollar in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung und dem Erreichen der 1-Milliarde-Dollar-Marke innerhalb von zehn Tagen konnte der Shooter sogar den Rekord von „Call of Duty: Black Ops 2“ aus dem Jahr 2012 übertrumpfen.

Weitere Meldungen zu Call of Duty 2023.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren