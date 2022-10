Modern Warfare 2: PlayStation Store-Launch mit Serienrekord

Sony weist auf Twitter darauf hin, dass „Modern Warfare 2“ den bisher größten PlayStation Store-Launch eines „Call of Duty“ hinlegen konnte. Das gelte sowohl für die Vorbestellungen als auch für die Verkäufe am ersten Tag.

Verkaufszahlen nannte das Unternehmen nicht. Allerdings ist schon seit vielen Jahren ein digitaler Wandel erkennbar. Immer weniger Spiele werden als klassische Disk-Version verkauft. Es ist eine Situation, die mit der COVID-19-Pandemie noch einmal verstärkt wurde und offenbar auch den digitalen Absatz des neusten „Call of Duty“ beflügeln konnte.

„Herzlichen Glückwunsch an Infinity Ward und Activision zum größten PlayStation Store-Start aller Zeiten für ein Call of Duty-Spiel (einschließlich Vorbestellungen und Verkäufe am ersten Tag)“, so Sony im besagten Tweet.

