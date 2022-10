Call of Duty Modern Warfare 2: Multiplayer-Start wird von technischen Problemen heimgesucht

Call of Duty Modern Warfare 2:

Der offizielle Verkaufsstart des First-Person-Shooters "Call of Duty: Modern Warfare 2" wurde einmal mehr von technischen Problemen geplagt. Zahlreiche Nutzer berichten von Abstürzen, Lags und weiteren Schwierigkeiten.

Am gestrigen Freitag erschien der First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ offiziell für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC im weltweiten Handel. Nachdem Vorbesteller der digitalen Version bereits eine Woche lang die Kampagne genießen konnten, wurden mit dem Verkaufsstart auch die Server online geschaltet. Damit begann der Ansturm auf den Multiplayer.

Abstürze, Lags und mehr

Und es dauerte nicht lange, bis zahlreiche Spieler von technischen Problemen berichteten. Unter anderem haben PlayStation 5- sowie PlayStation 4-Spieler mit Abstürzen und Lags zu kämpfen, wie eine Umfrage auf dem offiziellen Reddit zum Spiel untermauert. Knapp 60 Prozent der Umfrageteilnehmer attestieren entsprechende Schwierigkeiten auf allen Plattformen.

Auch auf Twitter kann man eine Vielzahl von Erfahrungsberichten entdecken, die von Abstürzen auf der PlayStation 5 sprechen. Dies soll gelegentlich sogar direkt nach dem Spielstart geschehen. Weitere Nutzer wollen vier Blue Screens auf der PlayStation 4 erlebt haben oder sehen sich nicht dazu in der Lage einer Multiplayer-Partie beizutreten.

Des Weiteren berichten einige Spieler, dass die Inhalte der „Vault Edition“ auf der PlayStation 5 nicht auftauchen. Diesbezüglich sollen ein Konsolenneustart oder eine Wiederherstellung der Lizenzen geholfen haben. Doch wenn „Call of Duty: Modern Warfare 2“ mal funktioniert und man zum Spielen kommt, kann es zum Stottern der Bildwiederholungsrate kommen, sobald man zu sprinten versucht. Des Weiteren poppen plötzlich die Menübildschirme für Loadouts und Einstellungen mitten im Spiel auf.

Dementsprechend kann man nur hoffen, dass die zuständigen Entwickler von Infinity Ward schnell Hotfixes und Patches veröffentlichen können, um den betroffenen Spielern zu helfen. Sollten entsprechende Details zu Anpassungen bekanntgegeben werden, lassen wir euch davon wissen. In der Zwischenzeit könnt ihr uns in den Kommentaren verraten, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt.

Quelle: PlayStation LifeStyle

