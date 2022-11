Modern Warfare 2: Ranked-Modus wird 2023 freigeschaltet

Treyarch hat bestätigt, dass „Call of Duty: Modern Warfare 2“ erst 2023 mit dem Ranglistenspiel beginnen wird. Der Modus soll mit einer Reihe von Schlüsselfunktionen daherkommen, darunter Ranglisten-Skill-Divisionen, sichtbare Skill-Ratings, eine Top-250-Rangliste und Wettbewerbsbelohnungen.

Zuvor können sich Spieler im Rahmen der ersten Season von „Modern Warfare 2“ ab dem 16. November 2022 in die CDL Moshpit Playlist stürzen.

Treyarch bestätigte außerdem Pläne, das „Black Ops Cold War League Play“ und das „Vanguard Ranked Play“ diesen Monat einzustellen. Die Spieler haben bis zum 22. November 2022 Zeit, die verbleibenden Belohnungen zu sammeln.

„Der Erfolg dieser Modi hat direkt zur Zukunft des Ranked Play beigetragen“, heißt es. „Wir danken euch aufrichtig für all die Daten, das Feedback und die gespielte Zeit, die wir in den letzten zwei Jahren gesammelt haben. Wir freuen uns darauf, bald mehr zu teilen!“

Ebenfalls ist für den 16. November 2022 die Veröffentlichung von „Warzone 2.0“ geplant, bevor Drei-Spieler-Schlachtzüge für den Special Ops-Modus von „Modern Warfare 2“ im Dezember folgen.

800 Millionen Dollar an drei Tagen

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ wurde am 28. Oktober 2022 für PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S und Xbox One veröffentlicht. Schon im Laufe der Woche gab Activision Informationen zum Erfolg des Shooters heraus. Es sei der lukrativsten Start in der Geschichte der langjährigen Spielereihe.

Allein in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung wurden mehr als 800 Millionen Dollar umgesetzt. Damit übertraf der Shooter den bisherigen Fünf-Tage-Verkaufsrekord der Franchise, der 2011 von „Modern Warfare 3“ aufgestellt wurde.

„Der Dank geht an unser fantastisches Team, das durch außergewöhnliche Kreativität und Technologie etwas Magisches geschaffen hat, sowie an die weltweite Community von Gamer, die durch Call of Duty Freude und Zusammenhalt finden. Dieser Meilenstein gehört ihnen“, so Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard.

