Modern Warfare 2: Britische Launchzahlen gegenüber Vanguard nahezu verdoppelt

Kurz nach dem Release wurde bereits bestätigt, dass "Call of Duty: Modern Warfare 2" einen erfolgreichen Start hinlegte. Wie Christopher Dring von GamesIndustry.biz berichtet, wurden die britischen Verkaufszahlen zum Launch im Vergleich mit "Call of Duty: Vanguard" nahezu verdoppelt.

Bereits kurz nach dem offiziellen Release des Shooters meldete sich der Publisher Activision Blizzard mit den ersten Erfolgsmeldungen zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ zu Wort.

Wie das kalifornische Unternehmen bekannt gab, generierte der Shooter in den ersten drei Tagen nach der Markteinführung Umsätze in Höhe von über 800 Millionen US-Dollar. Ergänzend dazu berichtet Christopher Dring von GamesIndustry.biz, dass es den Entwicklern von Infinity Ward vor allem in Großbritannien gelang, die kommerziell zuletzt ein wenig kriselnde Shooter-Serie auf beeindruckende Art und Weise wieder in die Spur zu bringen.

Im Vergleich mit dem 2021 veröffentlichten „Call of Duty: Vanguard“ von Sledgehammer Games wurden die Verkaufszahlen zum britischen Launch nämlich nahezu verdoppelt.

Umsätze knackten bereits die Milliardengrenze

Unter dem Strich verkaufte sich „Call of Duty: Modern Warfare 2“ in den ersten Tagen nach dem britischen Release 92 Prozent mehr als „Call of Duty: Vanguard“. 60 Prozent der auf der Insel verkauften Einheiten entfielen laut Dring auf die Ableger für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

„Die Verkäufe von Call of Duty: Modern Warfare 2 in Großbritannien waren gegenüber Call of Duty: Vanguard um 92 Prozent höher. Unglaubliches Ergebnis. Fast 60 Prozent der Verkäufe wurden auf PS4 und 5 getätigt. Digitale und physische Verkaufsdaten“, führte Dring aus. Laut Activision Blizzard handelt es sich bei „Call of Duty: Modern Warfare 2“ um den bisher schnellstverkauften Teil der Reihe, der innerhalb von zehn Tagen Umsätze von mehr als einer Milliarde US-Dollar generierte.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

