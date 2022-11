Call of Duty Modern Warfare 2: 800 Millionen US-Dollar in den ersten drei Tagen

Besser hätte der Start von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ nicht laufen können: Binnen der ersten drei Tage nach dem Release hat der First-Person-Shooter satte 800 Millionen US-Dollar eingespielt!

MW3 wurde abgelöst

Nie legte ein Ableger der langjährigen Reihe einen besseren Launch hin. Bisheriger Rekordhalter war „Call of Duty: Modern Warfare 3“ aus dem Jahr 2011, das für diesen Umsatz fünf Tage benötigte.

Hier ein Vergleich der „Modern Warfare“-Teile:

In einer Pressemitteilung ließ Activision verlauten: Das Einspielergebnis der Kinofilme „Top Gun: Maverick“ und „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ zusammen konnte übertroffen werden. Im Hinblick auf den Gaming-Markt handelt es sich um den umsatzstärksten Start eines Videospiels im Jahr 2022.

Activisions Geschäftsführer Bobby Kotick über den großen Erfolg: „Vielen Dank an unser talentiertes Team, das durch außergewöhnliche Kunst und Technologie Magie geschaffen hat, und an die weltweite Gemeinschaft von Spielern, die durch Call of Duty Freude und Verbundenheit finden – dieser Meilenstein gehört ihnen.“

Auch Johanna Faries, General Manager der „Call of Duty“-Reihe, äußerte sich: „So erstaunlich diese Eröffnung auch war, Call of Duty hat noch viel mehr auf Lager. Ein noch nie dagewesenes Maß an Unterstützung für das Modern Warfare-Universum und der Start von Warzone 2.0 steht unmittelbar bevor. Es ist eine unglaubliche Zeit für die Franchise.“

Den erfolgreichsten Start eines Videospiels überhaupt konnte „Modern Warfare 2“ nicht brechen. Zum Beispiel erreichte „Grand Theft Auto V“ in den ersten drei Tagen einen Umsatz von einer Milliarde Dollar.

