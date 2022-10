Call of Duty: PlayStation-Konsolen sollen dauerhaft bedient werden

Call of Duty:

Neusten Aussagen von Phil Spencer zufolge wird "Call of Duty" dauerhaft auf den PlayStation-Konsolen bleiben. Die Reihe soll ähnlich wie "Minecraft" behandelt werden.

Wie lange wird „Call of Duty“ nach der angestrebten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft auf den PlayStation-Konsolen bleiben? Nachdem ein zeitlich begrenzter Deal von PlayStation als nicht ausreichend angesehen wurde, scheint Microsoft auf einen unbegrenzten Deal umzuschwenken.

In einem kürzlich geführten Interview mit dem Same Brain Podcast bestätigte Xbox-Chef Phil Spencer, dass die Reihe auf den PlayStation-Konsolen angeboten wird, solange Sony entsprechende Konsolen veröffentlicht.

„Wir werden Call of Duty nicht von der PlayStation nehmen… das ist nicht unsere Absicht“,. „Solange es eine PlayStation gibt, die wir beliefern können, ist es unsere Absicht, auch weiterhin auf der PlayStation auszuliefern, ähnlich wie wir es mit Minecraft gemacht haben, seit es in unserem Besitz ist.“

Man habe die Orte, an denen die Leute „Minecraft“ spielen können, sogar erweitert und diese nicht reduziert. „Ich möchte dasselbe tun, wenn wir darüber nachdenken, wohin Call of Duty gehen kann“, so Spencer weiter.

Verfügbarkeit wurde zunächst eingegrenzt

In früheren Antworten erklärte Phil Spencer noch, dass Microsoft „Call of Duty“ zumindest für mehrere Jahre auf den PlayStation-Systemen lassen möchte. Und auch kürzlich veröffentlichte Dokumente untermauerten diesen Ansatz.

Die neuste Aussage, sofern sie vertraglich in Stein gemeißelt wird, würde hingegen bedeuten, dass die „Call of Duty“-Franchise wahrscheinlich so lange auf den PlayStation-Konsolen bleiben wird, bis Sony auf die Veröffentlichung von Konsolen verzichtet.

Wie die neusten UK-Charts verdeutlichen, wäre eine Exklusivstrategie ohnehin eher schädlich, da sie die Spielerbasis erheblich beschneiden würde. 71 Prozent der Retail-Verkäufe für Konsolen werden im Fall des in der vergangenen Woche auf den Markt gekommenen „Call of Duty: Modern Warfare 2“ den PlayStation-Konsolen zugeschrieben. Und auch im PlayStation Store konnte der neuste Teil einen Rekord hinlegen.

Zunächst muss der Deal zwischen Activision Blizzard und Microsoft von weiteren Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Bislang scheint die britische CMA das größte Hindernis für Microsoft zu sein, da die Wettbewerbshüter erhebliche Bedenken haben. Darauf aufbauend wurde eine zweite Phase einer eingehenden Untersuchung des Deals eingeleitet.

