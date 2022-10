UK Charts: Modern Warfare 2 mit dominierender PS5-Version an der Spitze

"Call of Duty: Modern Warfare 2" konnte den Spitzenplatz der britischen Box-Charts übernehmen. Besonders erfolgreich war der Shooter dabei auf den PlayStation-Konsolen.

Hierfür war keine Glaskugel notwendig: Mittlerweile steht fest, dass „Call of Duty: Modern Warfare 2“ in der Launch-Woche den Spitzenplatz der britischen Retail-Charts erklimmen konnte.

Bei einem Vergleich mit „Call of Duty Vanguard“ aus dem Vorjahr stieg der Absatz um 42 Prozent und gegenüber „Call of Duty: Black Ops Cold War“ aus dem Jahr 2020 um fast neun Prozent. Verglichen mit den Verkäufen von „Modern Warfare“ aus dem Jahr 2019 erfolgte ein Rückgang um 61 Prozent, der unter anderem mit einem Übergang zum vorrangig digitalen Verkauf erklärt werden kann. Denn Downloads fließen in die britischen Charts nicht mit ein.

PlayStation-Konsolen dominieren

Interessant ist auch ein Blick auf die einzelnen Plattformen: 53 Prozent der Box-Verkäufe entfielen auf die PS5- und 18 Prozent auf die PS4-Version, was einen Gesamtanteil von 71 Prozent ergibt. 29 Prozent der Retail-Verkäufe werden den Xbox-Konsolen Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X zugeordnet.

Offen ist, wie gut sich das Spiel digital auf allen Systemen verkauft hat. Sony betonte bereits, dass „Call of Duty: Modern Warfare 2“ im PlayStation Store einen

Die Veröffentlichung von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ hatte ebenfalls zur Folge, dass „FIFA 23“ den vierwöchigen Aufenthalt auf dem ersten Platz beenden musste und auf den zweiten Rang zurückfiel.

Neu auf Platz 3 ist das Nintendo Switch-Spiel „Bayonetta 3“. In der Eröffnungswoche lag der Titel um vier Prozent über der Switch-Portierung von „Bayonetta 2“, die 2018 veröffentlicht wurde. Die Platzierung von „Horizon Forbidden West“ konnte wiederum durch ein PS5-Bundle verbessert werden. Nachfolgend seht ihr die komplette Top 10.

UK-Charts der Vorwoche:

(NEU) Call of Duty: Modern Warfare 2 (1) FIFA 23 (NEU) Bayonetta 3 (8) Horizon Forbidden West (2) Gotham Knights (4) Mario Kart 8 Deluxe (4) Mario + Rabbids: Spark of Hope (9) Nintendo Switch Sports (7) Splatoon 3 (14) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Während Downloads inzwischen dominieren, sollten die digitalen Verkaufsdaten im Laufe der Woche verfügbar gemacht werden und ein präziseres Bild von der aktuellen Verkaufslage zeigen.

