UK-Charts: Konsolenverkäufe gestiegen – FIFA 22 und die PS5 die Gewinner im September

In Zusammenarbeit mit GamesIndustry.biz legten GfK Chart-Track und GSD diverse interessante Zahlen zum UK-Verkaufsmonat September 2022 vor, in dem die Absatzzahlen der Konsolen um 41 Prozent stiegen.

Unter dem Strich wanderten im vergangenen Monat rund 176.000 Konsolen über die britischen Ladentheken. Die PlayStation 5 legte gegenüber dem August 2022 um neun Prozent zu und stellte auch im September 2022 die meistverkaufte Plattform. Allerdings nur mit einem kleinen Vorsprung vor der Xbox Series X/S, die laut GfK Chart-Track von Nachlieferungen profitierte. Im Vergleich mit dem Vormonat stiegen die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S in Großbritannien um 104 Prozent.

Auf dem dritten Platz fand sich im September 2022 die Switch ein, die laut den Marktforschern vor allem vom Release von „Splatoon 3“ profitierte und gegenüber dem August 2022 um 44 Prozent zulegte. Trotz der gestiegen Absätze im vergangenen Monat liegen die britischen Konsolenverkäufe des bisherigen Jahres 35,5 Prozent unter den Zahlen des Vorjahreszeitraums.

DualSense-Controller weiter das meistverkaufte Zubehör

Die Absätze von Zubehör stiegen gegenüber dem August 2022 um 34 Prozent. Rund 735.000 entsprechende Produkte wurden in Großbritannien im September 2022 verkauft. Auch wenn es sich beim DualSense-Controller weiter um das meistverkaufte Zubehör handelt, legte der „Xbox Wireless Shock Blue“ mit einem Plus von 93 Prozent gegenüber dem Vormonat das größte Wachstum hin.

Abschließend wurde bekannt gegeben, dass die britischen Spieler und Spielerinnen im vergangenen Monat 3,17 Millionen Spiele erwarben – gegenüber dem August 2022 ein Plus von 83 Prozent. Etwa 2,2 Millionen der Spiele wurden digital verkauft. Auf den Einzelhandel beziehungsweise die Retail-Versionen entfielen 957.000 verkaufte Spiele.

Related Posts

Wie im Prinzip nicht anders zu erwarten war, entwickelte sich „FIFA 22“ im vergangenen Monat auch in Großbritannien zum meistverkauften Titel – gefolgt von „GTA 5“, „NBA 2K23“, „Splatoon 3“ und dem Remake von „The Last of Us“.

Anbei die Top 20 des vergangenen Monats.

UK: Die Software-Charts im September 2022

1. FIFA 22 (EA)

2. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

3. NBA 2K23 (2K Games)

4. Splatoon 3 (Nintendo)*

5. The Last of Us: Part 1 (Sony)

6. Saints Row (Deep Silver)

7. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

8. F1 22 (Codemasters)

9. Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*

10. Nintendo Switch Sports (Nintendo)*

11. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros)

12. Minecraft: Switch Edition (Mojang/Nintendo)*

13. Riders Republic (Ubisoft)

14. Dead Island: Definitive Edition (Deep Silver)

15. Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

16. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft)

17. Grand Theft Auto Online (Rockstar)

18. Elden Ring (Bandai Namco)

19. WWE 2K22 (2K Games)

20. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (Konami)

*ohne digitale Verkäufe

Quelle: GamesIndudstry.biz

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren