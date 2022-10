FIFA 23: Launch laut EA mit Rekordspielerzahl

"FIFA 23" konnte laut Electronic Arts einen neuen Rekord aufstellen. Schon in der ersten Woche versammelten sich mehr als zehn Millionen Spieler.

„FIFA 23“ verweilt seit einer Woche auf dem Markt. Und wie der Publisher Electronic Arts hervorhob, konnte der Titel direkt nach dem Launch einen Rekord aufstellen. In der ersten Woche zog „FIFA 23“ demnach mehr als 10,3 Millionen Spieler an.

Eine ähnliche Meldung wurde im vergangenen Jahr zum „rekordverdächtigen Start von FIFA 22“ herausgegeben – damals aber mit 9,1 Millionen Spielern, die in den ersten zehn Tagen nach dem Launch in das Fußballspiel hineinschnupperten.

„Wir sind begeistert, dass unsere Community mit ihren Lieblingsspielern und -teams FIFA 23 in die Rekordzahlen gespielt hat“, so Nick Wlodyka von EA Sports. „Mit den Weltmeisterschaften der Männer und Frauen und den aufregenden Updates für den Frauenfußball im Spiel, die noch ausstehen, fangen wir gerade erst an, den Spielern das bisher authentischste und intensivste Erlebnis zu bieten.“

In der Launchwoche an die Spitze

Der Erfolg spiegelt sich auch in den Charts wider. Die erste Rangliste stammt aus Großbritannien und basiert auf den Handelsverkäufen der vorherigen Woche. Wenig überraschend konnte „FIFA 23“ den Spitzenplatz erklimmen.

Ob es im kommenden Jahr mit Rekordzahlen weitergeht, bleibt abzuwarten. Denn unter dem Namen „FIFA“ kam das Fußballspiel in diesen Jahr das letzte Mal auf den Markt. Ab 2023 müssen sich Spieler an die Bezeichnung „EA Sports FC“ gewöhnen, während die FIFA die Namensrechte für andere Spiele lizenzieren möchte.

Wie sich „FIFA 23“ in der Redaktion schlug, erfahrt ihr in einem zweiteiligen Test, an dessen Ende eine Wertung von 8.0 steht. Negativ fiel unter anderem auf, dass FUT weiterhin eine Mikrotransaktionshölle ist.

Testberichte zu FIFA 23:

„FIFA 23“ kam am 30. September 2022 für Konsolen und PC in den Handel. Zuvor wurde bekannt, dass „FIFA 23“ zusammen mit einer PS5 gekauft werden kann – aufgrund des Ausverkaufs aber nur theoretisch.

