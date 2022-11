Modern Warfare 2: Heutiges Update brachte deaktiviertes Feature zurück

Mit einem neuen Patch haben Activision und Infinity Ward einige Verbesserungen an "Call of Duty: Modern Warfare 2" vorgenommen. Die Patchnotes lassen noch auf sich warten.

Im Laufe des Tages haben Activision und Infinity Ward ein neues Update für den First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ veröffentlicht, das einige Fehler behoben haben soll. Zudem hat man ein Feature zurückgebracht, das zuvor für regelmäßige Abstürze gesorgt hatte.

Kümmert euch wieder um die Waffenaufsätze!

Wie die Entwickler via Twitter mitteilen, hat man die Aufsatzanpassungen im Multiplayer wieder eingeführt. In der letzten Woche hatte man das Feature deaktiviert, nachdem sich die Berichte zu zusammenhängenden Abstürzen gemehrt hatten. Auf den PlayStation-Konsolen muss man lediglich 778 MB herunterladen, während Xbox-Spieler satte 40 bis 50 GB saugen müssen.

Bisher haben die Verantwortlichen noch keine offiziellen Patchnotes bereitgestellt, weshalb man sonst nur spekulieren kann, was sich noch verändert haben könnte. Vielleicht hat man einige der Probleme behoben, die auf Trello festgehalten wurden. Darunter finden sich Grafikfehler bei Grastexturen, verschwindende Spielersymbole und Abstürze bei Partyzusammenstellungen.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ erschien am 28. Oktober 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Weitere Meldungen zum Spiel, das alle bisherigen Verkaufsstartrekorde der überaus erfolgreichen Reihe brechen konnte, kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

The attachment tuning feature has just been reenabled. More details about this update in tomorrow’s blog post — Infinity Ward (@InfinityWard) November 4, 2022

