Wild Hearts: Neuer Gameplay-Trailer zeigt die Einsatzmöglichkeiten des Karakuri

In einem frisch veröffentlichten Trailer zum Action-Rollenspiel "Wild Hearts" gehen die Entwickler von Omega Force auf das Karakuri ein. Hierbei haben wir es mit einer geheimnisvollen Technologie zu tun, die euch in verschiedenen Bereichen eine wertvolle Hilfe sein wird.

Am heutigen Nachmittag versorgten uns Electronic Arts, Koei Tecmo Games und die Entwickler von Omega Force mit einem frischen Gameplay-Trailer zum 2023 erscheinenden Action-Rollenspiel „Wild Hearts“.

Dieses Mal dreht sich alles um das Karakuri, das von offizieller Seite als eine uralte Technologie beschrieben wird, die sich in unterschiedliche Tools verwandeln lässt – darunter in Sprungbretter, mit denen ihr große Höhen erreichen könnt, oder einen Gleitschirm. Die Karakuri waren in der Welt von „Wild Hearts“ offenbar über einen langen Zeitraum inaktiv und wurden erst mit dem Auftauchen des Spielers beziehungsweise der Spielerin zu neuem Leben erweckt.

Neuer Trailer auf den The Game Awards 2022

Bei der Jagd auf die teilweise sehr mächtigen Monster lässt sich das Karakuri auf vielseitige Art und Weise nutzen. Zusammen mit einer Wand, die jeden Kemono betäubt, der sie angreift, können durchschlagskräftige Hämmer, Bomben oder Fallen entworfen werden, die beispielsweise auf Harpunen zurückgreifen, mit denen Monster an Ort und Stelle festgehalten werden. Zudem könnt ihr das Karakuri nutzen, um schnell größere Entfernungen zurückzulegen.

Weitere Eindrücke zu „Wild Hearts“ gibt es bereits in ein paar Tagen. So bereiten die Macher von Omega Force derzeit einen neuen Trailer vor, der uns einen weiteren Blick auf die ambitionierte Monsterhatz ermöglicht und auf den diesjährigen The Game Awards am 8. Dezember 2022 seine Premiere feiert.

„Wild Hearts“ erscheint am 17. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

