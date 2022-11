Wild Hearts: Bietet laut EA alles, was sich Fans des Monsterjagd-Genres wünschen

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Koei Temco wird Electronic Arts Anfang des kommenden Jahres das Action-Rollenspiel "Wild Hearts" veröffentlichen. Geht es nach EA-CEO Andrew Wilson, dann bietet der Jagd-Titel alles, was sich Fans des Genres wünschen.

Vor wenigen Wochen kündigten Electronic Arts und der japanische Publisher Koei Tecmo Games die laufenden Arbeiten am Action-Rollenspiel „Wild Hearts“ an, das sich bei den „Dynasty Warrior“-Machern von Omega Force in Entwicklung befindet.

Euch versetzt es in eine vom feudalen Japan inspirierte Fantasy-Welt, in der ihr wahlweise alleine oder kooperativ mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen Jagd auf mächtige Monster macht. Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen verlor Electronic Arts‘ CEO Andrew Wilson ein paar Worte über das Anfang 2023 erscheinende Action-Rollenspiel und wies darauf hin, dass er vom Potenzial des Projekts überzeugt ist.

Seiner Meinung nach bietet „Wild Hearts“ nämlich alles, um Fans des Genres zufriedenzustellen und langfristig zu begeistern.

Alles begann mit einer losen Idee

„Alles hat mit einer Idee begonnen, die sich für uns intern recht klein anfühlte. Und jedes Mal, wenn wir das Produkt sahen, waren wir beeindruckt und fasziniert von dem, was sie taten“, führte Wilson aus. „Das Monsterjäger-Genre ist ein relativ neues Genre. Es explodierte. Es ist reif für Innovation, Kreativität und Expansion, und wir sehen, dass das Team all die Dinge tut, die die Community in diesem Genre verlangt. Und die Resonanz war bisher sehr sehr stark.“

Der CEO von EA weiter: „Deshalb möchte ich bei diesem hier nicht über meine Skier steigen, aber ich würde Ihnen sagen, ich habe es gesehen und ich finde es unglaublich, die Community hat es gesehen und sie finden es unglaublich. Wie groß darf es sein? Wir wissen es noch nicht genau, aber ich denke, es gibt einen Weg, auf dem dies eine wirklich coole Gelegenheit für uns, für das Entwicklungsteam und für die Community im Allgemeinen sein wird.“

„Wild Hearts“ erscheint am 17. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Quelle: Videogames Chronicle

