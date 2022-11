One Piece Odyssey: Gameplay-Trailer stellt die Insel Water 7 vor

One Piece Odyssey:

Zu "One Piece Odyssey" steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit. Vorgestellt wird darin die Insel Water 7, bevor der Titel im Januar des kommenden Jahres den weltweiten Handel erobert.

Der Publisher Bandai Namco und der Entwickler ILCA haben einen weiteren Trailer zu „One Piece Odyssey“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt des zweiten Clips, den sich Fans unterhalb dieser Zeilen anschauen können, steht die Insel Water 7.

Schon Anfang des Monats stellte Bandai Namco in einem Trailer Teile von Water 7 vor. Deren Hauptstadt wurde im Spiel recht eindrucksvoll nachgebildet, sodass Fans die prächtige Architektur, die sprudelnden Kanäle, die gefüllten Straßen und weitere Besonderheiten erleben können.

Tosende Stürme und ein neues Abenteuer

Im neuen Video zu „One Piece Odyssey“ werden verschiedene Locations des Schauplatzes vorgestellt, darunter die Schiffswerft und die Ohatsu-Cafeteria. Ebenfalls kann ein Blick auf die Nebenquests und Charaktere geworfen werden.

Monkey.D.Ruffy und seine Strohhut-Crew segeln in „One Piece Odyssey“ auf der Suche nach der nächsten Insel und dem nächsten Abenteuer durch die Neue Welt. Dabei geraten sie in einen Sturm, erleiden Schiffbruch und werden an eine üppig bewachsene tropische Insel gespült, die von ständig tosenden Stürmen umgeben ist, während ein neues Abenteuer beginnt.

Nach wie vor kann „One Piece Odyssey“ vorbestellt werden. Spieler erhalten bei teilnehmenden Händlern Zusatz-Content, der nachfolgend aufgelistet ist.

Vergeben wird an Vorbesteller ein Paket mit folgenden Inhalten:

Vitalapfel x 10

Energieapfel x 10

Goldgelee x 3

100.000 Berry

Reisekleidungsset (Ruffy, Zorro, Sanji, Lysop, Nami, Chopper, Robin)

„One Piece Odyssey“ kommt am 13. Januar 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC (via Steam) auf den Markt. Nachfolgend könnt ihr euch den neusten Trailer anschauen:

