One Piece Odyssey: Gameplay-Trailer mit sieben Minuten aus Alabasta

One Piece Odyssey:

Während der Launch von "One Piece Odyssey" bis Anfang kommenden Jahres auf sich warten lässt, steht ein neuer Gameplay-Trailer mit einer Laufzeit von sieben Minuten zur Ansicht parat.

Der Publisher Bandai Namco und der Entwickler ILCA haben einen neuen Trailer zu „One Piece Odyssey“ veröffentlicht, der sieben Minuten Gameplay im Königreich Alabasta zeigt und das Video ergänzt, das schon Anfang des Monats zu diesem Schauplatz präsentiert wurde.

„Taucht ein in die Welt von One Piece mit diesem neuen Gameplay-Trailer, der die Welt der Erinnerungen – Alabasta – zeigt“, heißt es in der Beschreibung des Trailers. „Erlebe die Abenteuer der Strohhut-Crew, während sie denkwürdige Orte erkunden und mit Charakteren aus der ursprünglichen Anime-Serie interagieren.“

Der berühmte Pirat Monkey.D.Ruffy und seine Strohhut-Crew segeln im neuen Spiel auf der Suche nach der nächsten Insel und dem nächsten Abenteuer durch die Neue Welt. Doch während ihrer Reise geraten sie in einen Sturm und erleiden Schiffbruch. Danach werden sie an eine üppig bewachsene tropische Insel gespült, die von ständig tosenden Stürmen umgeben ist, und ein neues Abenteuer beginnt.

Vorbesteller werden belohnt. Spieler, denen beispielsweise das unten eingebettete Video zusagt und die anschließend eine Vorbestellung aufgeben, erhalten bei teilnehmenden Händlern Zusatz-Content.

Vergeben wird ein Paket mit folgenden Inhalten:

Vitalapfel x 10

Energieapfel x 10

Goldgelee x 3

100.000 Berry

Reisekleidungsset (Ruffy, Zorro, Sanji, Lysop, Nami, Chopper, Robin)

„One Piece Odyssey“ erscheint am 12. Januar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und PC via Steam. Nachfolgend steht der anfangs erwähnte Gameplay-Trailer zur Ansicht bereit:

