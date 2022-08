The Dark Pictures – The Devil in Me: Entwickler versprechen die bisher „grausamsten Tode“

The Dark Pictures - The Devil in Me:

Im November erscheint mit "The Dark Pictures: The Devil in Me" der neueste Ableger der beliebten Horror-Serie aus dem Hause Supermassive Games. Wie der verantwortliche Game-Director Tom Heaton im Gespräch mit Play3.de verriet, dürfen wir uns auf nicht weniger als die bisher grausamsten Tode der Seriengeschichte freuen.

"The Dark Pictures: The Devil in Me" erscheint im November 2022.

Mit „The Dark Pictures: The Devil in Me“ befindet sich beim britischen Studio Supermassive Games der neueste Ableger der beliebten Horror-Reihe in Arbeit, der anlässlich der Gamescom 2022 in einem neuen Trailer präsentiert wurde.

Wir hatten die Möglichkeit, uns mit dem für „The Dark Pictures: The Devil in Me“ verantwortlichen Game-Director Tom Heaton zusammenzusetzen und ihm ein paar Fragen zum neuen Werk von Supermassive Games zu stellen. Im Verlauf des Interviews versprach uns Heaton unter anderem, dass wir uns in „The Devil in Me“ auf nicht weniger als die bisher „spektakulärsten und grausamsten Tode“ der Seriengeschichte freuen dürfen.

In den Fängen eines genialen Killers

Ohne aus Spannungsgründen näher ins Detail gehen zu wollen, nannte Heaton als Beispiel ein Hotel, in das ihr von einem bösartigen Genie gelockt werdet. Nach und nach macht sich der Killer daran, euch näher kennenzulernen und anschließend den „perfekten Tod“ für euch auszuarbeiten.

„Die Art und Weise, wie die menschlichen Killer töten, ist sehr abwechslungsreich, also ja, es gibt eine Reihe von extrem blutigen Tode. Es gibt ein paar Punkte, die wir mit den Darstellern durchgesprochen haben, und wenn die Darsteller ein Drehbuch durchlesen […]. Also manchmal, wenn sie es durchlesen, verstehen sie die Geschichte zum ersten Mal und manchmal, bei einem besonders schrecklichen Tod, sagen sie: ‚Wow, wer hat sich das ausgedacht?‘ Wir hatten ein paar gute Gruppenreaktionen“, ergänzte Heaton.

Das komplette Interview mit dem Game-Director von Supermassive Games, in dem Heaton über die Inspirationsquellen der Entwickler und weitere Themen spricht, schalten wir im Laufe des morgigen Tages für euch frei. „The Dark Pictures: The Devil in Me“ erscheint am 18. November 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

