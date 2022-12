Disney Dreamlight Valley: Toy Story-Update mit Stitch, Winterlandschaften und mehr?

Wie im vergangenen Monat bekannt gegeben wurde, wird das „Toy Story“-Update zu „Disney Dreamlight Valley“ am 6. Dezember 2022 veröffentlicht.

Zu den bereits bestätigen Inhalten gehört die Möglichkeit, mit bekannten „Toy Story“-Charakteren wie Woody oder Buzz Lightyear zu interagieren. Darüber hinaus versprachen die Entwickler von Gameloft diverse technische Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Wenige Tage vor dem Release des „Toy Story“-Updates wurde über den offiziellen Twitter-Kanal von „Disney Dreamlight Valley“ ein neues Artwork zur Verfügung gestellt, mit dem weitere Inhalte angedeutet werden.

Unter anderem könnten im Zuge des „Toy Story“-Updates Anhänger von „Lilo & Stitch“ auf ihre Kosten kommen.

So deutet das frisch veröffentlichte Artwork an, dass mit Stitch das sympathische blaue Alien aus dem 2002 veröffentlichten Animationsfilm den Weg in „Disney Dreamlight Valley“ finden wird. Darüber hinaus sind Mickey und Merlin in neuen Outfits zu sehen, mit denen die besinnliche Winter- beziehungsweise Weihnachtszeit gefeiert wird. Auch eine winterliche Landschaft könnte zu den gebotenen Neuerungen gehören.

Abgerundet wird das in Kürze erscheinende „Toy Story“-Update zu „Disney Dreamlight Valley“ offenbar von neuen Quests sowie einem weißen Fuchs im Weihnachtslook. Hier liegt die Vermutung nahe, dass sich dieser über einen neuen Sternenpfad freischalten lässt. Offiziell bestätigt wurden die Inhalte und Extras, die aktuell durch die Gerüchteküche geistern, bisher allerdings nicht.

„Disney Dreamlight Valley“ ist in einer Early-Access-Fassung für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Die Vollversion der sympathischen Lebens-Simulation wird im Laufe des kommenden Jahres in Form eines Free2Play-Titels veröffentlicht und laut offiziellen Angaben langfristig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

There’s nothing small about the amount of content that awaits you in the next update for #DisneyDreamlightValley: Missions in Uncharted Space! Check out our new Key Art for a sneak peek at what’s in store for you on December 6th! ✨ pic.twitter.com/naptfrZ7VB

— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) November 30, 2022