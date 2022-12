Monster Hunter Rise: PlayStation- und Xbox-Release nur digital

Nach den erfolgreichen Veröffentlichungen auf der Switch und dem PC gab Capcom in der vergangenen Woche bekannt, dass das Action-Rollenspiel „Monster Hunter: Rise“ auch für die PlayStation- und Xbox-Systeme erscheinen wird.

In einer kurzen Mitteilung räumte der japanische Publisher ein, dass auf den neu bestätigten Plattformen auf einen klassischen Retail-Release verzichtet wird. Stattdessen erscheint „Monster Hunter: Rise“ auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen lediglich in einer digitalen Fassung. Da auch auf dem PC auf einen Digital-Release gesetzt wurde, bleibt Nintendos Switch die einzige Plattform, auf der Sammler die Möglichkeit erhalten, sich die Monsterhatz in das heimische Regal zu stellen.

Das wird technisch geboten

Wie der erste Trailer verdeutlichte, hat sich im Bereich der Grafik von „Monster Hunter: Rise“ auf den aktuellen Konsolen nicht allzu viel getan. Dafür wird es auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X möglich sein, das Action-Rollenspiel in der 4K-Auflösung und 60 Bildern die Sekunde zu spielen. Einen entsprechenden Bildschirm vorausgesetzt, wird zudem ein Performance-Modus geboten, in dem „Monster Hunter: Rise“ in der nativen 1080p-Auflösung und in 120 Bildern die Sekunde dargestellt wird.

Zum Launch auf den PlayStation- und Xbox-Systemen wird die erfolgreiche Monsterhatz in zwei unterschiedlichen Versionen veröffentlicht. Während die Standard-Ausgabe zum Preis von 39,99 Euro ins Rennen geschickt wird, kann die Deluxe-Edition für 49,99 Euro heruntergeladen werden. Weitere Details zu den Inhalten der beiden Fassungen haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Monster Hunter: Rise“ wird am 20. Januar 2023 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wie im Zuge der offiziellen Ankündigung bestätigt wurde, wird auch die umfangreiche „Sunbreak“-Erweiterung umgesetzt. Diese wird allerdings noch bis zu einem bisher nicht näher konkretisierten Termin im Frühjahr 2023 auf sich warten lassen.

