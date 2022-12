Wayfinder: Airship Syndicate kündigt Free2Play-RPG mit Trailer und Details an

Mit "Wayfinder" kündigten die "Darksiders: Genesis"-Macher von Airship Syndicate heute Nacht ein Free2Play-Rollenspiel an. Das neue Werk des US-Studios wird in Zusammenarbeit mit den "Warframe"-Machern von Digital Extremes veröffentlicht und 2023 erscheinen.

Auf der TennoCon 2022 im Juli dieses Jahres gaben die Entwickler von Airship Syndicate („Darksiders: Genesis“) bekannt, dass sich das Studio mit den „Warframe“-Entwicklern von Digital Extremes zusammenschloss, um ein neues Online-Rollenspiel zu realisieren.

Wie auf den The Game Awards 2022 verkündet wurde, haben wir es hier mit dem Multiplayer-RPG „Wayfinder“ zu tun, das im nächsten Jahr veröffentlicht wird. Los geht es mit einem ersten Playtest für ausgewählte Nutzer, der im Januar 2023 an den Start gebracht wird. Während der Early-Access-Start für das Frühjahr 2023 angesetzt ist, wird der finale Release des Free2Play-Titels laut aktueller Planung im Herbst 2023 erfolgen.

Zu den spielerischen Stärken von „Wayfinder“ werden laut den Machern von Airship Syndicate die einzigartigen Modifikatoren und Herausforderungen gehören, die in jedem Durchlauf auf euch warten.

Geboren in der Finsternis

Im neuen Online-Rollenspiel von Airship Syndicate schlüpft ihr in die Rolle der namensgebenden Wayfinder. Wesen, die in der Finsternis geboren wurden und versuchen, das Gleichgewicht in einer zerrütteten Welt wiederherzustellen. Im Kampf greifen die Wayfinder auf ihre arkane Magie, mystische Technologien und gerissene Waffen zurück.

Durch erfolgreich abgeschlossene Missionen und Herausforderungen gelangt ihr an Loot und Belohnungen, mit denen ihr eure Wayfinder verstärken und auf die immer schwerer werdenden Quests vorbereiten könnt. Der spielerische Fokus von „Wayfinder“ wird laut der heutigen Ankündigung auf dem kooperativen Gameplay liegen, das eine strategisch kluge Zusammenarbeit mit eurer Gruppe voraussetzt.

Eine langfristige Unterstützung mit Updates und neuen Inhalten sowie die abwechslungsreichen Live-Events werden laut Entwicklerangaben dafür sorgen, dass „Wayfinder“ auf lange Sicht interessant bleibt. Das Free2Play-RPG befindet sich für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Entwicklung.

