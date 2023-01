Fortnite: Dead Space-Protagonist Isaac Clarke findet heute den Weg ins Spiel

Bekanntermaßen erscheint in dieser Woche das Remake zum Horror-Klassiker "Dead Space". Zur Feier des Tages wird schon heute niemand geringeres als der "Dead Space"-Protagonist Isaac Clarke den Weg in den Battle-Royal-Shooter finden.

Nachdem sich die Community des kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooters „Fortnite“ in der näheren Vergangenheit über Crossover mit bekannten Serien wie „Dragon Ball“ oder „The Witcher“ freuen durfte, wird am heutigen Dienstag die nächste Kollaboration an den Start gebracht.

Dieses Mal dreht sich alles um die beliebte Horror-Serie „Dead Space“, die Ende der Woche in Form eines von EA Motive entwickelten Remakes zurückkehrt. Um den bevorstehenden Release der Neuauflage entsprechend zu feiern, schlossen sich die Verantwortlichen von Electronic Arts mit Epic Games zusammen und veröffentlichen heute das „Merkwürdige Übertragungen“ genannte Paket.

Dieses wartet mit sofortiger Wirkung im Ingame-Shop von „Fortnite“ und kann auf allen Plattformen zum Preis von 11,99 Euro heruntergeladen werden.

Diese Inhalte werden geboten

Als Gegenwert erhaltet ihr nach dem Kauf zum einen das Outfit des ikonischen „Dead Space“-Protagonisten Isaac Clarke, mit dem ihr fortan die Schlachtfelder des Battle-Royal-Shooters unsicher machen könnt. Darüber hinaus umfasst das „Merkwürdige Übertragungen“-Paket verschiedene Aufträge, mit denen ihr euch weitere Belohnungen freischalten könnt.

Welche Extras im Detail auf ihre Freischaltung warten, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht:

1.500 V-Bucks

Rücken-Accessoire „RIG“

Rücken-Accessoire „USG Ishimura“

Spitzhacke „Plasma-Cutter“

Emote „Sofortaufrüstung“

Related Posts

„Fortnite“ ist für nahezu alle relevanten Plattformen erhältlich und unterstützt zum einen das Crossplay-Feature, das es euch ermöglicht, gegen Spieler und Spielerinnen anzutreten, die auf anderen Plattformen als ihr selbst unterwegs sind. Darüber hinaus machen die Entwickler von Epic Games Gebrauch von der Cross-Progression.

Dank dieser ist es möglich, eure errungenen Fortschritte und erworbenen Inhalte auf allen Plattformen abzurufen, auf denen ihr „Fortnite“ installiert habt.

Weitere Meldungen zu Dead Space, Fortnite.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren