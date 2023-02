Firewall Ultra für PS VR2: Als Live-Spiel für mehrere Jahre konzipiert

Besitzer des kürzlich veröffentlichten Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2 können sich in absehbarer Zeit in das Shooter-Sequel „Firewall Ultra“ stürzen. Der Titel wird auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt und scheint darauf abzuzielen, die Fans über einen langen Zeitraum hinweg mit neuen Inhalten bei Laune zu halten.

In einem Interview gaben die Entwickler von First Contact Entertainment bekannt, dass man „Firewall Ultra“ als ein Service-Spiel ansieht, was mit einem Blick auf „Firewall Zero Hour“ allerdings so zu erwarten war.

„Außerdem sehen wir Firewall Ultra vor allem als Live-Spiel, ein Spiel, das mehrere Jahre überlebt. Wir nähern uns dem fünften Geburtstag von Firewall Zero Hour in diesem Jahr und die Leute spielen es immer noch jeden Tag“, so der Wortlaut.

Weitere Spiele dürften folgen, denn das Studio sieht „Firewall Ultra“ als einen wichtigen Meilenstein für alles, was noch kommen wird, an: „Die Zukunftssicherheit unserer Engine-Wahl war ein wichtiger Faktor. Genauer gesagt, ist Ultra unser Meilenstein, die Grundlage für alles, was wir weiterhin für VR und PS VR2 entwickeln werden.“

Unerforschte Gewässer

Im weiteren Verlauf des Interviews widmete sich First Contact Entertainment noch einmal der PS VR2-Entwicklung mit der Unreal Engine 5, die für das Studio komplettes Neuland war.

„Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es sich um unerforschte Gewässer handelt“, heißt es dazu. „Es gibt buchstäblich keinen Leitfaden, wie man es machen sollte. Es war eine Entdeckungsreise. Und um ehrlich zu sein, lernen wir immer noch dazu. Wir hoffen, dass andere sehen, was mit dieser Engine und auf dieser Plattform möglich ist, und dass sie verstehen, dass es mehr als möglich ist, Erlebnisse zu schaffen, die absolut erstklassig sind.“

Man wolle sich nicht auf das Kriterium „gut für ein VR-Spiel“ verlassen. Stattdessen habe man sich das Ziel auf die Fahnen geschrieben, großartige Spiele in VR machen: „Wir waren noch nie gut darin, zu akzeptieren, dass dies oder jenes in VR nicht möglich ist.“

Das komplette Interview zu „Firewall Ultra“ und zur Nutzung der Unreal Engine 5 für die VR-Entwicklung findet ihr auf der offiziellen Seite der Unreal Engine.

Wann genau „Firewall Ultra“ auf den Markt gebracht werden soll, ist weiterhin unklar. Im PlayStation Store kann der Titel aber immerhin auf die Wunschliste gepackt werden.

