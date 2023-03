Return To Silent Hill: Erste Details zur Handlung des neuen Films durchgesickert

Dank FilmPortal erreichten uns in dieser Woche erste Angaben zur Handlung des kommenden Kinofilms "Return to Silent Hill". Wann mit offiziellen Details oder gar dem Kinostart des Horror-Streifens zu rechnen ist, ist aber weiter unklar.

Im vergangenen Jahr bestätigte Konami das Comeback der „Silent Hill“-Marke und kündigte an, mit der beliebten Horror-Marke ambitionierte Pläne zu verfolgen. Wie im Zuge eines Digital-Events bekannt gegeben wurde, entstehen derzeit nicht nur mehrere neue Videospiele auf Basis der „Silent Hill“-Marke.

Darüber hinaus bestätigte Konami mit „Return To Silent Hill“ einen neuen Kinofilm, der laut dem Unternehmen für ein modernes Publikum entworfen wird und „Silent Hill“ erfolgreich auf die große Leinwand zurückbringen soll. Dank eines Berichts auf FilmPortal sickerten in dieser Woche die ersten Details zur Handlung des neuen Films durch.

Nachdem „Silent Hill: Revelation“ (2012) noch auf den Geschehnissen von „Silent Hill 3“ basierte, soll „Return To Silent Hill“ die Geschichte von „Silent Hill 2“ zugrunde liegen. Im Vergleich mit dem Videospiel wird es bei der Handlung allerdings zu kleineren Änderungen kommen.

Die Rückkehr nach Silent Hill

Zur Geschichte des neuen „Silent Hill“-Films heißt es auf FilmPortal: „Getrieben von den Schatten seiner Vergangenheit kehrt James Sunderland nach Silent Hill zurück, um seine verlorene Liebe Mary Crane wiederzufinden. Aber die finstere, bedrückende Kleinstadt ist nicht mehr der Ort aus seinen Erinnerungen.“

„Er trifft auf Gestalten, die ihm nur allzu vertraut scheinen und die versuchen, ihn von seiner Suche nach Mary abzubringen. Je länger er nach Mary forscht, desto mehr beginnt er sich zu fragen, ob dies noch die Realität ist – oder ob er in die düstere Unterwelt des Jacob Crane geraten ist. Als Hauptdarsteller in Return to Silent Hill steht Jeremy Irvine fest.“

Während James Sunderland in der Videospielvorlage von „Silent Hill 2“ ebenfalls als Protagonist fungiert, taucht Jacob Crane in dem Spiel beispielsweise nicht auf. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass Marys Nachname von Shepherd-Sunderland in Crane geändert wurde.

Als Regisseur von „Return to Silent Hill“ fungiert ein weiteres Mal Christophe Gans, der diesen Posten bereits beim ersten „Silent Hill“-Film aus dem Jahr 2006 inne hatte, während der britische Schauspieler Jeremy Irvine („Die Frau in Schwarz 2“) in die Rolle von James Sunderland schlüpft.

Wann mit dem Kinostart des neuen „Silent Hill“-Films, der laut FilmPortal zu großen Teilen in Bayern gedreht wird, zu rechnen ist, ist aktuell noch unklar.

