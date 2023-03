PSN Store: Februar-Charts mit PS5- und PS VR2-Spielen

Sony hat eine Übersicht über die erfolgreichsten Spiele im PlayStation Store veröffentlicht, wobei mit der neuen Ausgabe die Verkäufe und Downloads im vergangenen Februar ausgewertet wurden.

Beim Spitzenplatz der PS5-Rangliste gibt es keine Überraschungen. Es führt das Zauberer- und Hexen-Abenteuer „Hogwarts Legacy“, gefolgt vom Dauerseller „GTA 5“ sowie „Football Manager 2023“. Auch „FIFA 23“ und „Modern Warfare 2“ sind weiterhin auf den vorderen Plätzen zu finden.

In den PS4-Charts dominierte im vergangenen Monat Naughty Dogs „The Last of Us Part 2“, während „Minecraft“ nach wie vor in der Gunst der Spieler steht und den zweiten Platz beanspruchen konnte.

Erstmals mit PS VR2-Spielen

Neu ist nach der Veröffentlichung von PlayStation VR2 im vergangenen Februar die Übersicht über die erfolgreichsten Spiele des Virtual Reality-Headsets. Vor allem „Kayak VR: Mirage“ konnte viele Besitzer des PS5-Zubehörs anlocken. Der Titel kann zum Preis von 23,99 Euro aus dem PlayStation Store geladen werden. „Pavlov“ landete vor „Horizon Call of the Mountain“ auf Platz 2.

Die Free-to-Play-Charts werden von „Call of Duty: Warzone 2.0“ angeführt, was unter anderem Sonys Bestreben, die Marke bei einem unabhängigen Unternehmen zu belassen, erklärt. Auch „Fortnite“ und „Rocket League“ waren im Februar erfolgreich. Nachfolgend sind die kompletten Februar-Charts aufgelistet.

PS Store-Charts im Februar

PS5-Spiele:

Hogwarts Legacy Grand Theft Auto V Football Manager 2023 FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 2 NBA 2K23 The Last of Us Part I Gran Turismo 7 Atomic Heart It Takes Two Need For Speed Unbound Resident Evil Village F1 22 Dead Space Assassin’s Creed Valhalla Wild Hearts Among Us Madden NFL 23 WWE 2K22 Cyberpunk 2077

PS4-Spiele:

The Last of Us Part 2 Minecraft The Forest FIFA 23 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto 5 The Last of Us Remastered NBA 2K23 Mafia 2 Remaster Call of Duty: Modern Warfare 2 A Way Out Gang Beasts Monopoly Plus Need for Speed Heat WWE 2K22 Need for Speed Hot Pursuit Remastered F1 22 ARK: Survival Evolved Among Us EA Sports UFC 4

PS VR2-Spiele:

Kayak VR: Mirage Pavlov Horizon Call of the Mountain Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Moss: Book II Pistol Whip Job Simulator Swordsman VR Drums Rock After the Fall

Free to Play (PS5 + PS4):

Call of Duty: Warzone 2.0 Fortnite Rocket League Fall Guys Destiny 2 The Sims 4 Apex Legends eFootball 2023 Overwatch 2 Genshin Impact

