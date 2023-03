Call of Duty: Microsoft-Angebot könnte dem Wettbewerb „irreparablen Schaden zufügen“

Microsoft möchte Activision Blizzard zum Preis von rund 69 Milliarden Dollar übernehmen und steht momentan vor der Aufgabe, die Regulierungsbehörden davon zu überzeugen, dass die Übernahme dem Spielemarkt nicht schaden wird. In diesem Sinne wurde Sony ein Vertrag angeboten, der die „Call of Duty“-Reihe über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg auf den PlayStation-Konsolen halten würde.

In den neusten Dokumenten wurden jedoch die Details über Microsofts Vorschlag an Sony weitgehend geschwärzt, sodass unklar ist, wie eine solche Vereinbarung am Ende tatsächlich aussehen würde. Sony geht letztendlich davon aus, dass der 10-Jahres-Vertrag in seiner jetzigen Form schlecht für den Wettbewerb wäre.

Irreparabler Schaden befürchtet

In einer Erklärung an GamesIndustry.biz betont Sony im Wortlaut: „Redigierte Versionen der von SIE und Microsoft eingereichten Stellungnahmen zu den Abhilfemaßnahmen der CMA wurden diese Woche veröffentlicht. Informationen über die Bedingungen eines Angebots von Microsoft, zukünftige Call of Duty-Veröffentlichungen auf der PlayStation bereitzustellen, wurden auf Wunsch von Microsoft geschwärzt. Wir glauben, dass ihr aktuelles Angebot dem Wettbewerb und der Innovation in der Branche irreparablen Schaden zufügen wird“.

In dem von Sony bei der britischen CMA eingereichten Antrag schrieb das Unternehmen, es sei „äußerst skeptisch, dass eine Vereinbarung mit Microsoft zustande kommt, geschweige denn wirksam überwacht und durchgesetzt werden kann“.

So befürchtet Sony unter anderem, dass Microsoft den Preis für „Call of Duty“ höher als auf den eigenen Plattformen ansetzen und das Multiplayer-Erlebnis auf der Konkurrenzplattform weniger unterstützen könnte.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Wie die angestrebte Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft weiter verlaufen wird, zeigen die nächsten Wochen. Regulierungsbehörden scheinen allerdings bestrebt zu sein, bestimmte Abhilfemaßnahmen aktiv durchzusetzen.

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard, Microsoft, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren