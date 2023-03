Rainbow Six Siege: Farbenfrohes „Rainbow is Magic“-Event startet morgen

Das "Rainbow is Magic"-Event kehrt in Kürze zurück! Einmal mehr verwandelt Ubisoft "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" in ein farbenfrohes Zauberland voller Plüsch, Einhörner und Regenbögen.

Pünktlich zum bevorstehenden 1. April hat Ubisoft bekanntgegeben, dass man am morgigen 29. März 2023 das beliebte „Rainbow is Magic“-Event in „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ zurückbringen wird. Bis zum 19. April 2023 wird man sich in diesem skurrilen Event an einem komplett neuen Spielmodus und einem neuen Archetyp-Mechanismus versuchen können, um sich auch neue exklusive Kosmetik-Pakete zu verdienen.

Erledigt den gegnerischen Teddy!

In dem Spielmodus „Knuffe den Teddy“ wird man den freundlichen Meister Bär beschützen und den feindlichen Teddy ausschalten müssen. Dafür werden die Operator in verschiedene Typen aufgeteilt, die jeweils über unterschiedliche Ausrüstungen und HP verfügen. Des Weiteren hat man der Karte „Präsidentenflugzeug“ Kraftfelder im obersten Stockwerk, einen unendlichen Wiedereinstieg sowie einen neu geräumten Bereich verpasst.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „​Drei Kategorien bieten verschiedene Kampfstil-Optionen, um ein buntes Gemetzel anzurichten. Der Speedy-Typ verfügt über die Fähigkeit Remah-Ansturm und die Betäubungs-Teddybär-Granate, während der Stronk-Typ einen Schild und die Rauch-Teddybär-Granate bietet; und schließlich gewährt der Flexy-Typ einen Adrenalinschub und eine Explosiv-Teddybär-Granate.“

Unter anderem kann man sich ein exklusives Drohen-Design im charakteristischen Pack und neue Pakete für Buck, Kaid, Sledge und Thatcher sichern. Die passenden Pakete für Blackbeard, Smoke, Montagne und Tachanka kommen ebenfalls zurück. Des Weiteren werden personalisierte Kopfbedeckungen, Waffen-Designs und Uniformen mit dem Event ins Spiel kommen.

Hier ist der offizielle Trailer zum diesjährigen „Rainbow is Magic“-Event:

