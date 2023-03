The Quintessential Quintuplets Movie: Alle Fragen des Anime-Hits werden beantwortet! – Filmkritik

Die Hochzeitsglocken läuten! Nach mehreren Jahren des Wartens erfahren wir in "The Quintessential Quintuplets Movie" endlich, für welche der Nakano-Schwestern Futaros Herz schlägt und das dürft ihr nicht verpassen.

"The Quintessential Quintuplets Movie" startet am 28. März 2023 in den deutschen Kinos.

„Für welches Mädchen wird sich Futaro am Ende entscheiden?“ Diese Frage geht seit dem Start des Anime-Hits zahlreichen Fans durch den Kopf und in „The Quintessential Quintuplets Movie“ erhalten wir endlich die Antworten darauf. Das große Finale in Spielfilmlänge macht jedoch noch viel mehr, als uns nur zu verraten, für welche der Nakano-Schwestern das Herz unseres Protagonisten schlägt. Was genau, das verraten wir euch in unserer kleinen Filmkritik.

Das letzte gemeinsame Schulfest

Die Handlung lässt sich grob in zwei große Teile aufspalten: Zunächst steht das letzte Schulfest für Futaro und seine Nachhilfeschülerinnen an, das sie in vollen Zügen genießen möchten. Deshalb geben sie noch einmal alles, damit sie eine tolle Zeit zusammen verbringen können. Am Ende des Schulfestes möchte unser Hauptcharakter Ichika, Itsuki, Miku, Nino und Yotsuba verraten, in welche von ihnen er verliebt ist. Doch natürlich läuft währenddessen nicht alles glatt.

Nach dem großen Liebesgeständnis, auf das Fans der Anime-Reihe inzwischen seit gut vier Jahren warten, sehen wir, wie Futaro und unsere Protagonistinnen mit dieser Offenbarung umgehen. Außerdem steht natürlich noch die große Hochzeit an. In den 135 Minuten des Kinofilms passiert also wirklich eine ganze Menge.

In welches der Mädchen unsere Hauptfigur nun tatsächlich verliebt ist, das verraten wir euch an dieser Stelle natürlich nicht. Der Weg dorthin ist es wert, selbst erfahren zu werden, denn dieser setzt sich gewissermaßen wie ein großes Puzzle langsam zusammen. Wir erleben die Tage des Schulfestes nacheinander aus den Perspektiven von Itsuki & Co. – allerdings nicht in chronologischer Reihenfolge! Ihr müsst also immer am Ball bleiben.

Drama, Liebe und Familiengeschichten

Obwohl dies nun womöglich repetitiv klingen könnte, ist es das nicht. Stattdessen hält es die Spannung angenehm hoch und sorgt dafür, dass wir Zuschauer während „The Quintessential Quintuplets Movie“ stets am Ball bleiben und versuchen, dem großen Rätsel auf die Spur zu kommen. Es ist eine Stärke, die bereits die vorangegangene Anime-Serie auszeichnete, in der sich stets anhand kleiner Details abzeichnete, welchem Mädchen Futaro besonders zugetan war.

Viel wichtiger ist jedoch, dass die Fünflinge nun große Schritte in ihrer Charakterentwicklung machen und jede von ihnen ihren Moment bekommt, in dem sie besonders strahlen darf. Es sind Augenblicke, auf die Fans bereits lange gewartet haben und in dieser Hinsicht liefert das große Finale des RomCom-Hits definitiv ab. Dieser Fokus auf die Weiterentwicklung von Miku und ihren Schwestern, die immer dachten, sie seien in jeder Hinsicht identisch, war schon immer ein Element, das die Anime-Serie in dieser Form von ähnlichen Romance-Titeln abhob und so beliebt bei vielen Fans des Genres, und solchen, die es werden wollten, machte.

Darüber hinaus erhalten wir nun auch einen genaueren Einblick in die Familienvergangenheit der Nakanos, denn die Mutter der Mädchen spielt diesmal in Flashbacks eine wesentlich größere Rolle. Insbesondere für Itsuki, die ihrer Mama nacheifern und ebenfalls Lehrerin werden möchte, ergeben sich hieraus einige emotional packende Szenen, in denen sie für sich herausfinden muss, was sie eigentlich im Leben schaffen und warum sie dieses Ziel erreichen möchte. Es sind mitunter dramatische Augenblicke, die sich mit dem Serientypischen Humor stets angenehm die Waage halten und somit nie zu erdrückend wirken.

Wie sehr euch hingegen die letztendliche Auflösung, in wen Futaro nun verliebt ist, packen wird, hängt davon ab, welcher der Schwestern ihr die Daumen drückt. In unserem Fall haben wir nicht vorausgesehen, welchem Fünfling unser „The Quintessential Quintuplets“-Protagonist sein Herz schenken würde, doch nach all dem Aufbau, der zu dieser Szene führte, inklusive einer hervorragenden Schnittmontage vor der Enthüllung, hatten wir nichts dagegen einzuwenden. Es fühlte sich wie eine nachvollziehbare Entwicklung an, die durch die Inszenierung in diesen entscheidenden Momenten wirkungsvoll umgesetzt wurde.

Die Hochzeitsglocken läuten

Ehe wir zu unserem Fazit kommen, noch ein paar Worte zur Produktionsqualität des Anime-Kinofilms. Gegenüber der TV-Serie hat Bibury Animation Studios („Azur Lane: The Animation“) den gewohnten Standard ein gutes Stück angehoben. Wirklich beeindruckend animierte Szenen gibt es zwar nur selten zu sehen, hierzu zählte etwa eine kleine Tanzeinlage Ninos, doch generell bewegen sich Zeichnungen und Animationen durchgehend auf einem guten Level. Zudem lagen die wahren Stärken der Reihe ohnehin nie im visuellen Bombast, sondern in der Handlung sowie der Weiterentwicklung der Hauptfiguren und hier liefert der Film definitiv ab.





Apropos abliefern: Das machen ebenfalls die deutschen Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher, die (fast) alle für den großen Abschluss der Geschichte noch einmal ihre angestammten Rollen übernehmen. Wie schon in der Anime-Serie liefern sie hierbei überzeugende Arbeit ab und schaffen es so, die Emotionen ihrer jeweiligen Charaktere glaubhaft zu vermitteln – insbesondere im Falle unserer sechs Hauptfiguren.

Mit „The Quintessential Quintuplets Movie“ gipfelt einer der besten Romance-Anime der letzten Jahre in seinem großen Finale und dürfte insbesondere Fans all das bieten, worauf sie bereits so lange warten. Der Kinofilm ist vollgepackt mit jeder Menge Charme, Drama und natürlich Herz. Neueinsteiger könnten sich zwischendurch womöglich etwas verloren fühlen, doch auch diese Zuschauer und Zuschauerinnen bekommen hier eine mitreißende RomCom zu sehen, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

„The Quintessential Quintuplets Movie“ startet heute, am 28. März 2023, im Rahmen der Crunchyroll Anime Night in den deutschen Kinos.

