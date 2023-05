FIFA 23: Wiederkehrender Bug im Titel-Update 12 sorgt auf der PS5 für Abstürze

In dieser Woche wurde „FIFA 23“ nicht nur in den EA Play-Dienst aufgenommen. Darüber hinaus wurde das Titel-Update 12 zur Verfügung gestellt, das auf der PlayStation 5 aktuell für reichlich Wirbel sorgt.

So kämpfen Spielerinnen und Spieler auf der PS5 mit einem Bug, der dafür sorgt, dass „FIFA 23“ nach dem Verbindungsversuch mit den EA-Servern und noch vor dem Erreichen des Hauptmenüs abstürzt. Schnell zeichnete sich ab, worauf die Abstürze zurückzuführen sind: Einen Fehler, der nur dann auftritt, wenn sich in der eigenen Freundesliste mehr als 100 Nutzer befinden.

Daher kann das Problem umgangen werden, indem einfach eine entsprechende Anzahl an Freundinnen oder Freunden aus eurer PSN-Liste entfernt und die Anzahl an PSN-Freunden auf unter 100 reduziert wird.

Die Entwickler von Electronic Arts haben das Problem bereits zur Kenntnis genommen und empfehlen ebenfalls diesen Workaround.: „Wir untersuchen Berichte über Stabilitätsprobleme bei einigen Spielern beim Start von FIFA 23 auf PlayStation 5 mit dem Titel-Update #12. Problemumgehung: Reduzieren Sie Ihre PS5-Freundesliste auf 100 oder weniger Freunde und starten Sie das Spiel neu.“

Interessanterweise tritt dieser Fehler nicht zum ersten Mal auf. Bereits in der Beta kämpfte „FIFA 23“ mit dem gleichen Bug und setzte eine Reduzierung der eigenen Freundesliste voraus. Daher wurde eigentlich davon ausgegangen, dass das Problem in der Vollversion der Fußball-Simulation nicht mehr auftreten wird.

Auch wenn die Entwickler laut eigenen Angaben so schnell wie möglich einen Patch veröffentlichen möchten, der den kritischen Bug auf der PlayStation 5 behebt, bekam das entsprechende Update bisher keinen Termin spendiert. Sollte dieser folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„FIFA 23“ ist für die Konsolen sowie den PC erhältlich und zieht einen Schlussstrich unter die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Electronic Arts und der FIFA. Zukünftig setzt der US-Publisher auf die neuen Serie „EA Sports FC“.

We are investigating reports of some players experiencing stability issues when launching FIFA 23 on PlayStation 5 with TU #12.

Workaround: Reduce your PS5 friends list to 100 or less friends and re-launch the game.https://t.co/ps9XQjBqay

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) May 10, 2023