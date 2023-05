FIFA 23: EA Play-Aufnahme und deutlich erfolgreicher als Vorgänger

Electronic Arts ist mit der „FIFA“-Reihe in jedem Jahr ein Dauergast in den Spiele-Charts. Und mit „FIFA 23“ konnte das Unternehmen noch einmal für einen deutlichen Zuwachs sorgen.

So stellten die Verkaufszahlen von „FIFA 23“ die des Vorgängers innerhalb von sechs Monaten in den Schatten, wie Electronic Arts im neusten Geschäftsbericht betonte.

„In den sechs Monaten seit der Markteinführung hat EA Sports FIFA 23 die Lifetime-Verkäufe von EA Sports FIFA 22 übertroffen und ist damit die erfolgreichste Markteinführung in der Geschichte der Franchise“, so der Publisher.

FIFA 23 lässt die Kassen klingen

Der Erfolg wirkt sich auch auf die Einnahmen von Electronic Arts aus. Der Publisher meldete ein Rekord-Quartal mit fast zwei Milliarden US-Dollar an Nettobuchungen, wobei „FIFA 23“ einen großen Teil dazu beitrug. Die Nettobuchungen der „FIFA“-Franchise stiegen im vergangenen Quartal um 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Eine Rekordleistung bei den Live-Diensten und ein gesteigertes Engagement, vor allem bei unserer EA Sports FIFA-Franchise, haben zu einem unerwartet guten vierten Quartal geführt, das einen starken Abschluss des Geschäftsjahres darstellt“, so Chief Financial Officer Chris Suh.

Auch wenn „FIFA“ wohl die zugkräftigste Marke von EA ist, sorgten im Rekordquartal Q4 auch andere starke Spiele für steigende Einnahmen. So wurde EAs Portfolio nicht zuletzt von „Apex Legends“ beflügelt, das im vierten Quartal ein „Netto-Buchungswachstum“ verzeichnete. „Die Sims 4“, mittlerweile als Free-to-Play-Titel verfügbar, konnte wiederum weltweit 70 Millionen Spieler erreichen.

FIFA 23 wird Teil von EA Play

Während die ersten Spieler neugierig darauf sein dürften, was die Reihe, die in diesem Jahr in „EA Sports FC“ umbenannt wird, mit dem nächsten Teil zu bieten hat, entschied sich Electronic Arts dazu, „FIFA 23“ über EA Play bereitzustellen, sodass Abonnenten in Kürze ohne Zusatzkosten auf den Titel zugreifen können. Auch der Xbox Games Pass wird entsprechend erweitert.

Die Bereitstellung soll am 16. Mai 2023 erfolgen. Damit wird „FIFA 23“ etwa einen Monat früher über EA Play erscheinen als „FIFA 22“. Dessen Vorgänger „FIFA 21“ wird am 31. Mai 2023 die Play-Liste verlassen.

Das könnt euch ebenfalls zur FIFA-Reihe interessieren:

Im Zuge des neusten Geschäftsberichtes widmete sich Electronic Arts ebenfalls der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Dabei zeigte sich der Publisher betont gelassen.

Weitere Meldungen zu FIFA 23.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren