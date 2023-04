EA Sports FC: Das neue Markenlogo zum „FIFA“-Nachfolger wurde enthüllt

In diesem Jahr endet die Zusammenarbeit des kalifornischen Videospielgiganten Electronic Arts mit der FIFA. dem Fußballweltverband. Somit endet eine Ära, die in den letzten 30 Jahren 53 Spiele zu Tage förderte. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Entwickler von EA Vancouver kein weiteres Fußballspiel auf den Markt schmeißen werden.

Der Beginn einer neuen Ära

Zukünftig werden sich Ultimate Team-Fans und Fußballbegeisterte mit „EA Sports FC“ den Ball hin und her spielen. Nun haben die Verantwortlichen auch einen ersten Blick auf das neue Branding gewährt. In den kommenden Tagen wird Electronic Arts das Marketing zu dem neuen Teil auch im großen Stile auffahren, sodass man das neue Logo in Partien der Premier League, der Women’s Super League, der La Liga, der Bundesliga, der Serie A und der Ligue 1 an den Banden sehen wird.

Nick Wlodyka, SVP und GM bei „EA SPORTS FC“, sagte im Rahmen einer Pressemitteilung: „Heute beginnt die Story von EA SPORTS FC. Auf dem Fundament von 30 Jahren Vorreiterrolle und Geschichte erschaffen wir Erlebnisse, die die globale Fußball-Community vereinen und sorgen so weiter für eine Zukunft, in der die Fans an erster Stelle stehen. EA SPORTS FC wird ein Symbol für den Sport sein, ein Symbol für Innovation und Wandel und wir freuen uns außerordentlich, unseren Fans im Juli mehr über die Zukunft mitteilen zu können.“

Für das Design der neuen Brand hat man sich von Dreiecken inspirieren lassen, die seit Jahrzehnten mit EA Sports-Fußballerlebnissen verbunden sind. Passtechniken, Standardsituationen, isometrische Blickwinkel der 8bit-Ära und selbst das Anzeigesymbol über jedem Spieler sind allesamt an Dreiecke gebunden.

Gemeinsam mit den Partnern möchte Electronic Arts die Fans an die erste Stelle stellen. Man verspricht auf Basis von Inklusivität und Innovation den Fans absolute Authentizität zu bieten. Dafür werden mehr als 19.000 Profis, 700 Teams und 30 Ligen voll lizenziert. Des Weiteren wird man neue Bereiche des Frauenfußballs und des Grassroots-Fußballs abhandeln.

Im Juli werden wir konkrete Informationen zu „EA Sports FC“ erhalten. Sobald Electronic Arts weitere Details mitteilt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

