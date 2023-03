FIFA: Direkte Konkurrenz zu EA Sports FC? Baldige News zur Zukunft der Reihe versprochen

Nach einer mehr als 30 Jahre währenden Zusammenarbeit gaben Electronic Arts beziehungsweise EA Sports und die FIFA im vergangenen Jahr bekannt, dass der Vertrag zwischen den Parteien nicht verlängert wird. Unbestätigten Berichten zufolge soll es vor allem der mittlerweile sehr hohe Preis der FIFA-Lizenz sein, der EA dazu bewegte, Abstand von einer weiteren Lizenzierung zu nehmen.

Somit wird es sich bei „FIFA 23“ um den letzten Ableger der erfolgreichen Serie handeln, der aus einer Zusammenarbeit zwischen Electronic Arts und der FIFA hervorging. Während der US-Publisher bereits 2022 bekannt gab, die hauseigenen Fußball-Titel zukünftig unter dem Namen „EA Sports FC“ zu veröffentlichen und dabei auf eine Lizenzierung von ausgewählten Ligen und Vereinen zu setzen, wurden zur Zukunft der „FIFA“-Reihe bisher keine Details genannt.

Dies könnte sich allerdings schon bald ändern. Laut Gianni Infantino, dem in dieser Woche für eine weitere Amtszeit bestätigten Präsidenten des Weltverbandes, werden in Kürze endlich konkrete Informationen zu den Plänen mit der „FIFA“-Reihe genannt.

Des Weiteren deutete Infantino an, dass die FIFA mit ihren kommenden Spielen in direkte Konkurrenz zur „EA Sports FC“-Reihe von Electronic Arts und EA Sports treten wird. Demnach wird bei den kommenden „FIFA“-Titeln das Ziel verfolgt, das perfekte Spiel für alle Anhänger des runden Leders abzuliefern.

„Infantino sagt, die FIFA werde sich mit EA Sports messen, indem sie ein konkurrierendes Videospiel auf den Markt bringen (EA Sports lehnte Geldforderungen ab, um den Namen der FIFA zu behalten) ‚Das neue FIFA-Spiel – FIFA 25, 26, 27 und so weiter – wird immer das beste E-Game für jedes Mädchen oder jeden Jungen sein, wir werden sehr bald Neuigkeiten dazu haben'“, heißt es in Bezug auf Aussagen, die Infantino kürzlich getroffen habe.

Weitere Meldungen zum Thema:

Unklar ist weiterhin, wann und in welcher Form es mit der „FIFA“-Reihe weitergehen wird. Auch zu möglichen Entwicklern und Publishern, die zukünftige Ableger entwickeln könnten, wollte sich der Weltverband bisher nicht äußern.

Infantino says FIFA will go head-to-head with EA Sports by launching rival video game (EA Sports refused cash demands to keep FIFA’s name)

„The new FIFA game – the FIFA 25, 26, 27 and so on – will always be the best egame for any girl or boy, we will have news on this very soon.“

— Martyn Ziegler (@martynziegler) March 16, 2023